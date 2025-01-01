Giới thiệu Công ty thời trang J-P

J-P|Fashion là thương hiệu thời trang nữ thành lập từ năm 2003. Hiện tại, chúng tôi có chuỗi hệ thống cửa hàng khắp thành phố HCM và đang ngày càng tăng số lượng cửa hàng và mạng lưới rộng khắp cả nước với phong cách thời trang được cập nhật mới nhất và liên tục J-P|Fashion đang tìm kiếm những nhân viên tư vấn bán hàng năng động, yêu thời trang và xu hướng mới. Hãy ứng tuyển ngay để được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, lương và chế độ hấp dẫn cao hơn mức thị trường.