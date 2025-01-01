Công việc Bảo trì/sửa chữa

Hiện nay, ngành công nghiệp ở nước ta có tốc độ phát triển nhanh kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm bảo trì/sửa chữa tăng cao. Các khu vực tuyển dụng việc làm ngành bảo trì tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM và một số thành phố đông dân cư khác với mức lương dao động khoảng 7.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Bảo trì/sửa chữa

Ngành Bảo trì/sửa chữa đóng vai trò quan trọng đối với mọi lĩnh vực từ dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp cho tới đời sống sinh hoạt. Mặc dù vậy, nhóm ngành nghề này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Điều đó mở ra nhiều cơ hội việc làm Bảo trì/sửa chữa cho người lao động đang quan tâm tới nhóm ngành nghề này.

Hiện nay, việc làm ngành bảo trì là một trong những vị trí có nhu cầu tuyển dụng lớn và đi kèm chế độ đãi ngộ tốt, mức lương hấp dẫn cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mức lương dao động cho vị trí nhân viên bảo trì hiện nay khoảng từ 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng. Đối với người có kinh nghiệm lâu năm, trình độ chuyên môn cao và làm việc tại các công ty lớn thì mức lương có thể hơn 20.000.000 VNĐ/tháng. Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ tết, thưởng theo hiệu suất,…

Trên các trang tuyển dụng hay diễn đàn việc làm có hàng trăm tin đăng tuyển mỗi tháng. Cũng theo dự báo của các chuyên gia tuyển dụng, ngành bảo trì/sửa chữa so với các công việc khác có tốc độ tăng trưởng nhanh trên 6% trong giai đoạn từ 2018 - 2028.

Việc làm bảo trì/sửa chữa hiện có nhiều vị trí khác nhau như:

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Bảo trì/sửa chữa

Mức lương của việc làm ngành bảo trì/sửa chữa hiện nay sẽ dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng đối với người dưới 1 năm kinh nghiệm. Với ứng viên có kinh nghiệm lâu năm hơn và làm việc trong doanh nghiệp lớn thì mức thu nhập có thể dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức lương tham khảo của từng vị trí việc làm sửa chữa/bảo trì:

Việc làm Bảo trì/sửa chữa Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Sửa chữa đồ gia dụng 6.000.000 – 13.000.000 Bảo trì thiết bị công nghiệp 9.000.000 – 20.000.000 Sửa chữa ô tô 8.000.000 – 22.000.000 Bảo trì hệ thống điện 9.000.000 – 25.000.000

3. Tổng hợp việc làm Bảo trì/sửa chữa

Việc làm Bảo trì/sửa chữa hiện đang thuộc nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhân lực lớn. Điều này đã mở ra cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động. Tuỳ từng vị trí việc làm ngành Bảo trì/sửa chữa mà yêu cầu trình độ, kỹ năng và mức lương có sự khác biệt.

3.1. Việc làm bảo trì thiết bị công nghiệp

Bảo trì thiết bị công nghiệp là quá trình kiểm tra, nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong sản xuất công nghiệp. Nhân viên bảo trì thiết bị công nghiệp sẽ đảm nhận các đầu việc như:

Phụ trách cài đặt, thiết lập và khởi động, vận hành máy móc, thiết bị

Bảo trì, sửa chữa máy móc và thiết bị kịp thời khi xảy ra lỗi hoặc hư hỏng

Cải tiến và nâng cấp thiết bị, máy móc để tăng chất lượng lẫn năng suất sản phẩm

Quản lý linh kiện và phụ tùng thay thế

Việc làm bảo trì ở vị trí bảo trì thiết bị công nghiệp sẽ tiến hành theo quy trình cơ bản sau:

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị máy móc định kỳ.

Xác nhận các thiết bị hư hỏng ở từng cấp độ và làm đề xuất bảo trì, sửa chữa theo mẫu đính kèm rồi sang phòng hành chính nhân sự.

Sau khi được các bộ phận xác nhận, nhân viên bảo trì sẽ được tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng đảm bảo thực hiện đúng tiến độ yêu cầu.

Cuối cùng là lập biên bản nghiệm thu và đánh giá quá trình trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trước khi đưa vào vận hành.

Bảo trì thiết bị công nghiệp là vị trí việc làm Bảo trì/sửa chữa có nhu cầu tuyển dụng cao

Đối với vị trí việc làm bảo trì này, ứng viên cần tốt nghiệp trung cấp, Đại học ngành Cơ khí, cơ điện tử, chế tạo máy, khoa học ứng dụng hoặc một số ngành liên quan. Bên cạnh đó, ứng viên còn phải có thêm những kỹ năng khác để đảm nhận tốt vị trí công việc như:

Am hiểu về kỹ thuật máy móc và thiết bị cùng quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa

Có kỹ năng tìm ra nguyên nhân của các sự cố máy móc và giải quyết nhanh chóng vấn đề

Nhân viên bảo trì thiết bị công nghiệp cần có sự tỉ mỉ và thận trọng vì trong quá trình làm việc sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự chính xác.

Việc làm bảo trì này không phải ngày nào cũng giống nhau cho nên ứng viên cần có khả năng làm việc nhanh chóng dưới áp lực để duy trì hiệu suất làm việc.

Do tính chất đa dạng của công việc cho nên nhân viên bảo trì cần có sự linh hoạt trong các tình huống.

3.2. Việc làm sửa chữa ô tô

Sửa chữa ô tô là một trong những việc làm bảo trì được nhiều người lao động quan tâm. Trên các trang tuyển dụng thường xuyên có hàng chục tin đăng tuyển việc làm Bảo trì/sửa chữa ở vị trí này. Công việc của một nhân viên sửa chữa ô tô cần đảm nhận gồm:

Tiếp nhận thông tin và tiến hành tư vấn với khách hàng

Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng, của từng bộ phận hoặc toàn bộ xe.

Xác định nguyên nhân hư hỏng và đề xuất phương hướng sửa chữa, bảo dưỡng.

Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng của ô tô theo quy trình của hãng, gara

Vệ sinh, thay dầu ô tô đúng định kỳ

Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và vận hành ô tô đúng cách.

Ghi chú, cập nhật sổ sách bảo dưỡng nhằm giúp cho việc theo dõi tình hình kiểm tra được diễn ra thuận lợi hơn.

Quản lý dụng cụ, thiết bị máy móc

Về cơ bản, quy trình sửa chữa ô tô sẽ bao gồm 7 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận, ghi nhận lỗi và kiểm tra ô tô cần sửa chữa, bảo dưỡng

Bước 2: Sau khi thông báo các lỗi cho khách hàng, nhân viên sẽ tư vấn những hạng mục cần sửa chữa và báo giá

Bước 3: Sau khi nhận khách hàng đồng ý với các hạng mục và chi phí sửa chữa, nhân viên sẽ tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.

Bước 6: Khi kết thúc việc sửa chữa bảo dưỡng, nhân viên sẽ trực tiếp kiểm tra và cho chạy thử trước khi bàn giao xe cho khách hàng.

Bước 7: Khách hàng kiểm tra xe lại một lần nữa và tiến hành thanh toán

Để đảm nhận tốt việc làm Bảo trì/sửa chữa ô tô, ứng viên không cần có quá nhiều bằng cấp hay chứng chỉ. Người lao động chỉ cần có chứng chỉ tốt nghiệp vị trí công nhân nghề trở lên với chuyên ngành là sửa chữa ô tô. Ngoài ra, ứng viên còn cần có thêm những kỹ năng khác để được nhận vào làm như:

Có hệ thống kiến thức về ô tô và luật giao thông hiện hành nhằm giải quyết hư hỏng nhanh chóng.

Có các kỹ năng về bảo dưỡng, sửa chữa

Có khả năng xử lý vấn đề phát sinh tốt

Cần có sự cần cù, tỉ mỉ và kiên nhẫn vì công việc này sẽ gặp phải những khó khăn cũng như không thể sửa một hai ngày là xong.

Có tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc để đem lại sự tin tưởng cho khách hàng.

Khả năng chịu áp lực tốt và sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu

3.3. Việc làm bảo trì hệ thống điện

Bảo trì hệ thống điện là một trong những việc làm Bảo trì/sửa chữa nhận được sự quan tâm của người lao động. Công việc bảo trì điện sẽ bao gồm nhiều danh mục việc khác nhau như:

Kiểm tra thường xuyên hệ thống điện điều khiển tại các khu vực phụ trách để phát hiện kịp thời những sai sót và hư hỏng. Từ đó, lên kế hoạch sửa chữa để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và sinh hoạt.

Tiếp nhận những phản ánh về lỗi của hệ thống điện và lên phương án xử lý để tránh gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và sinh hoạt.

Theo dõi và bảo trì trang thiết bị hàng tuần, tháng hoặc quý

Lên kế hoạch chi tiết trong việc bảo dưỡng hệ thống điện

Việc làm bảo trì này sẽ có phần đề xuất và đưa ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống điện

Chuẩn bị các bản thiết kế hệ thống điện điều khiển, chiếu sáng cùng với bộ phận thiết kế.

Triển khai lắp đặt hệ thống điện mới theo sơ đồ, bản vẽ đã được phê duyệt

Lập bản nghiệm thu công việc và trình lên cán bộ quản lý

Bảo trì hệ thống điện là một trong những vị trí việc làm bảo trì nhận được sự quan tâm của người lao động

Quy trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện sẽ bao gồm những bước kiểm tra điện trở cách điện, thông mạch, máy biến áp khô, thanh dẫn BUSWAY, điện áp và vệ sinh tủ phân phối điện.

Đối với tuyển dụng việc làm sửa chữa vị trí bảo trì hệ thống điện, ứng viên cần tốt nghiệp THPT trở lên. Tuy nhiên, nhiều công ty hiện này sẽ yêu cầu ứng viên có bằng Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề chuyên ngành Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật nhiệt. Ngoài ra, ứng viên còn cần có thêm các kỹ năng khác như:

Có kiến thức cơ bản về hệ thống HVAC, OSHA, đường ống và dây điện.

Am hiểu thuật ngữ kỹ thuật điện, nắm rõ yêu cầu an toàn khi lắp đặt hệ thống điện

Sử dụng thành thạo các công cụ và thiết bị sửa chữa điện

Khả năng phân tích và đánh giá các tình huống hư hỏng, cháy nổ tốt để đưa ra các đề xuất hoặc giải pháp xử lý hiệu quả.

Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ về điện

Biết cách lên kế hoạch và triển khai các công việc bảo trì máy móc thiết bị

Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

Có kỹ năng phân tích, xử lý và ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống

Tinh thần cầu tiến và quản lý tốt công việc được giao

3.4. Việc làm sửa chữa đồ điện gia dụng

Sửa chữa đồ điện gia dụng là một trong những việc Bảo trì/sửa chữa có nhu cầu tuyển dụng cao. Trên các trang tuyển dụng trực tuyến có hàng nghìn bài đăng tuyển việc làm liên quan tới sửa chữa đồ điện gia dụng. Công việc chính của một nhân vân sửa chữa đồ điện gia dụng gồm:

Xác định, đánh giá tình trạng sản phẩm đồ điện gia dụng

Kiểm tra và phát hiện các lỗi bảo hàng trước, sau khi sửa chữa

Lên phương án bảo hành, sửa chữa các sản phẩm cho khách hàng theo đúng thời và quy trình

Tư vấn và xử lý các thắc mắc, khiếu nại của khách về mặt kỹ thuật như vận hành, cách sử dụng sản phẩm đồ điện gia dụng.

Lập báo cáo liên quan đến hàng hóa bảo hành theo уêu cầu

Đối với công việc sửa chữa đồ điện gia dụng, ứng viên khi tham gia tuyển dụng cần tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành hệ thống điện, điện tử, kỹ thuật, cơ khí, cơ điện, chế tạo máy hoặc các ngành liên quan. Bên cạnh đó, ứng viên vị trí việc làm Bảo trì/sửa chữa này cần có thêm một số kỹ năng như:

Am hiểu kiến thức và có kỹ năng sử dụng, sửa chữa đồ gia dụng như bếp từ, nồi cơm, bếp hồng ngoại, ấm siêu tốc,...

Có kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề tốt

Có kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, công việc

Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và chịu được áp lực công việc

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm Bảo trì/sửa chữa nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bảo trì/sửa chữa hiện nay chủ yếu tập trung ở các khu vực thành phố lớn, mật độ dân cư sinh sống đông đúc như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ.

4.1. Tuyển dụng việc làm Bảo trì/sửa chữa tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính và ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đây cũng là khu vực có cơ sở vật chất thương mại hàng đầu giúp thu hút nguồn lao động dồi dào và dịch vụ phát triển vượt bậc.

Hơn nữa, TP.HCM cũng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam khi có hàng loạt khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp hoạt động. Điều này tạo ra nhu cầu nhân sự lớn cho thị trường việc làm TP.HCM, đặc biệt là việc làm ngành Bảo trì/sửa chữa. Hiện Xhome Việt Nam, King Food Market, Nam An Holding hay chuỗi siêu thị Con cưng là những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành bảo trì và sửa chữa nhiều nhất tại khu vực TP.HCM.

4.2. Tuyển dụng việc làm Bảo trì/sửa chữa tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và là 1 trong 2 đô thị loại đặc biệt. Với diện tích lớn nhất Việt Nam, mật độ dân cư cao đứng thứ 2 trong 63 tỉnh thành trên toàn quốc đã giúp Hà Nội có lợi thế phát triển toàn diện về mọi mặt cả kinh tế - văn hoá - chính trị - khoa học - giáo dục giúp cho thị trường việc làm Hà Nội ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó,Hà Nội được chính phủ đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau giúp thu hút nguồn vốn dồi dào và tạo ra công việc đa dạng cho người lao động. Trong đó, việc làm ngành Bảo trì/sửa chữa có nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm đáp ứng nhân lực cho nhiều doanh nghiệp, nhà máy và phục vụ sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Hiện công ty CP thang máy Thiên Nam, Công nghệ sao Vega, công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp Nhật Minh là những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm bảo trì/sửa chữa nhiều trên địa bàn Hà Nội.

4.3. Tuyển dụng việc làm Bảo trì/sửa chữa tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng nằm trong số những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành Bảo trì/sửa chữa cao hiện nay. Với lợi thế là thành phố lớn thứ 4 cả nước, tốc độ đô thị hoá và phát triển kinh tế, xã hội vượt bậc đã giúp Đà Nẵng thu hút được nguồn đầu tư cực kỳ lớn. Nhờ thế mà thị trường việc làm tại Đà Nẵng vô cùng đa dạng và nhu cầu sử dụng nhân lực cũng vì vậy mà tăng theo.

Việc làm Bảo trì/sửa chữa là một trong những nhóm ngành nghề có nhu cầu sử dụng nhân sự cao tại Đà Nẵng. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi Đà Nẵng có nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn và khu resort liên tiếp mở ra cùng mật độ dân cư đông đúc. Công Ty CP VAFI, công ty CP nhựa Mai Anh Quân DNA, Công ty cp bán lẻ kỹ thuật số FPT hay KCN Hòa Khánh mở rộng hiện đang là những doanh nghiệp tập trung phần lớn việc làm liên quan tới ngành bảo trì và sửa chữa.

Đà Nẵng nằm trong số những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành bảo trì, sửa chữa lớn

4.4. Tuyển dụng việc làm Bảo trì/sửa chữa tại Bình Dương

Bình Dương là tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng với nhiều ngành, lĩnh vực nhất cả nước. Đây cũng là tỉnh thành thu hút lượng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tập trung chủ yếu vào các khu công nghiệp lớn như VSIP, AMATA, BIZ… Bình Dương có dân số đông, trẻ và năng động cùng mức thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng đã tạo nên lợi thế phát triển toàn diện cho tỉnh thành này.

Chính vì sở hữu nhiều khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng được cải thiện cho nên Bình Dương thu hút lượng lớn cả nguồn đầu tư lẫn lao động trẻ. Trong đó, nguồn lao động tham gia vào việc làm ngành Bảo trì/sửa chữa hiện nay là khá lớn. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Dương được đánh giá khá nhộn nhịp khi nhiều doanh nghiệp đăng tuyển nhân lực như Perfetti Van Melle Việt Nam, Camso Việt Nam, Panasonic electric works Việt Nam, Reeracoen Việt Nam,... và đi kèm mức lương cùng chế độ tương đối hấp dẫn.

Bình Dương là tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng

4.5. Tuyển dụng việc làm Bảo trì/sửa chữa tại Cần Thơ

Với chủ trương khai thác và phát huy nhiều nguồn lực, thị trường việc làm Cần Thơ đã tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông nhằm từng bước khẳng định vị thế của thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông cửu long.

Nhờ những đặc điểm này, Cần Thơ đã thu hút đầu tư từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo ra diện mạo mới cho thành phố. Điều này cũng góp phần mở ra cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động. Trong đó, việc làm ngành bảo trì hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Hiện Tập đoàn Định An, công ty TNHH MF Việt Nam và B2X care solution Việt Nam là những đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực làm việc trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Bảo trì/sửa chữa

Việc làm bảo trì hiện đang là nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn. Để đảm nhận tốt công việc này, người lao động cần có những bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan về điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật hoặc công nghệ. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần đáp ứng một số yêu cầu về kỹ năng như sau:

Kỹ năng giao tiếp tốt là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với ứng viên làm việc liên quan tới Bảo trì/sửa chữa. Vì trong quá trình làm việc sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng và người lao động cần chỉ dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan tới lĩnh vực Bảo trì/sửa chữa.

Để đảm nhận tốt việc làm bảo trì, sửa chữa thì ứng viên cần có kiến thức về kỹ thuật vững chắc. Ứng viên sẽ phải hiểu cách hoạt động, nguyên lý và cấu trúc cơ bản của thiết bị, sản phẩm để xác định cũng như khắc phục lỗi nhanh chóng.

Ứng viên việc làm ngành sửa chữa, bảo trì sẽ cần có khả năng phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp nhanh chóng. Điều này cần ứng viên có tư duy và khả năng xử lý vấn đề nhằm xác định gốc rễ sự số để từ đó đưa ra phương án khắc phục hợp lý.

Kiến thức và kỹ năng an toàn lao động là yếu tố quan trọng đối với công việc bảo trì, sửa chữa. Ứng viên sẽ cần tìm hiểu kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi thực hiện công việc nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân lẫn người xung quanh.

Những ứng viên việc làm bảo trì khi có một số chứng chỉ như chứng nhận Viện bảo trì quốc tế hoặc giấy chứng nhận bảo trì hệ thống tòa nhà là lợ th.

Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Bảo trì/sửa chữa

6. Thách thức trong ngành Bảo trì/sửa chữa

Việc làm Bảo trì/sửa chữa thuộc nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn cùng với mức lương ổn định. Đây cũng là ngành nghề được dự báo có tốc độ tăng trưởng tốt trong tương lai. Tuy nhiên, việc làm ngành bảo trì và sửa chữa cũng có tính cạnh tranh khốc liệt trong cùng khu vực bởi hàng loạt công ty, đơn vị cung cấp dịch Bảo trì/sửa chữa liên tiếp mở ra. Điều này vô tình tạo ra “thế trận” cạnh tranh giữa các ứng viên để dành được vị trí việc làm và mức lương tốt.

Ngoài khó khăn trên, tuyển dụng việc làm bảo trì cũng rơi vào thế ‘bí’ khi mức lương so với một số ngành nghề khác như bất động sản hay cơ khí thì không được cao. Hơn nữa, điều kiện làm việc của nhóm ngành này cũng tương đối vất vả và có phần nguy hiểm khi phải tiếp xúc với các hệ thống điện, thời gian lẫn tần suất làm việc không cố định.

Việc làm bảo trì cũng đòi hỏi người lao động luôn trao dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tế để xử lý nhanh chóng và hiệu quả những lỗi phát sinh trong quá trình làm việc. Đồng thời, người lao động sẽ cần thường xuyên cập nhật các phương pháp và công nghệ mới để cải thiện hiệu suất làm việc cũng như có thể ứng tuyển vào những vị trí cao tại doanh nghiệp lớn.

Việc làm Bảo trì/sửa chữa hiện đang là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao và được nhiều người lao động chú ý bởi mức lương ổn định. Đặc biệt, nhân lực việc làm ngành bảo trì/sửa chữa còn có cơ hội làm việc ở vị trí cao hoặc tại các doanh nghiệp nước ngoài với chế độ đãi ngộ hấp dẫn nếu như có nhiều kinh nghiệm và đi kèm các chứng chỉ liên quan. Theo dự báo của các chuyên gia tuyển dụng, nhóm ngành nghề này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới và sẽ tạo ra lượng việc làm cho đông đảo người lao động.