Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, điện lạnh và cơ sở hạ tầng đơn giản của khối siêu thị (máy lạnh, điện, cửa cuốn, cửa kính, thiết bị vệ sinh,...), đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong quá trình kinh doanh

- Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại các cửa hàng theo lịch định kỳ (tháng/quý)

- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

- Thực hiện công việc Bảo trì các Chi nhánh J-P Fashion tại Hồ Chí Minh và chi nhánh Thủ Dầu Một, Bình Dương

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 - 35 tuổi

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Điện, Điện lạnh, Điện dân dụng, Xây dựng,...

- Có hiểu biết trong việc bảo trì hệ thống Điện lạnh dân dụng

- Có kinh nghiệm bảo trì tại các chuỗi là một lợi thế

- Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, xử lý tình huống nhanh nhạy.

- Giao tiếp xử lý các vấn đề phát sinh linh hoạt

Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 11-12 triệu/tháng

- 12 ngày phép/năm

- Tham gia BHXH

- Mua hàng với giá ưu đãi, tặng voucher mua hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P