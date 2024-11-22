Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại Công ty thời trang J-P
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
- Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, điện lạnh và cơ sở hạ tầng đơn giản của khối siêu thị (máy lạnh, điện, cửa cuốn, cửa kính, thiết bị vệ sinh,...), đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong quá trình kinh doanh
- Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại các cửa hàng theo lịch định kỳ (tháng/quý)
- Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
- Thực hiện công việc Bảo trì các Chi nhánh J-P Fashion tại Hồ Chí Minh và chi nhánh Thủ Dầu Một, Bình Dương
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 25 - 35 tuổi
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Điện, Điện lạnh, Điện dân dụng, Xây dựng,...
- Có hiểu biết trong việc bảo trì hệ thống Điện lạnh dân dụng
- Có kinh nghiệm bảo trì tại các chuỗi là một lợi thế
- Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, xử lý tình huống nhanh nhạy.
- Giao tiếp xử lý các vấn đề phát sinh linh hoạt
Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 11-12 triệu/tháng
- 12 ngày phép/năm
- Tham gia BHXH
- Mua hàng với giá ưu đãi, tặng voucher mua hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
