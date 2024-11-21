Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

- Thực hiện tất cả các nhiệm vụ hỗ trợ cửa hàng về máy móc thiết bị và cơ sở vật chất.

- Vận hành hiệu quả quy trình: Lắp đặt-> Sửa chữa-> Bảo trì-> Kiểm tra một cách an toàn theo tiêu chuẩn và quy chuẩn

Thực hiện xử lý sự cố.

- Lắng nghe nhu cầu khách hàng (là các cửa hàng phụ trách), tư vấn, xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng, cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trong thời gian kiểm tra định kỳ cửa hàng.

- Nộp báo cáo/ lịch kiểm tra định kỳ cửa hàng mỗi tháng.

- Hiểu rõ tình trạng cơ sở vật chất thiết bị của cửa hàng và đề xuất cho quản lý trực tiếp các biên pháp phòng ngừa, báo cho cấp quản lý trực tiếp các sự cố và yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết.

- Có khả năng đi công tác được theo yêu cầu công việc

- Năng động, thân thiện và tinh thần trách nhiệm cao

Kinh nghiệm:

- Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề, Cao đẳng, Đại học – Chuyên ngành Điện lạnh - Nhiệt lạnh

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương rất cạnh tranh, lương tháng 13.

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật.

- 12 ngày nghỉ phép năm.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa và teambuilding.

- Cơ hội học hỏi, tham gia các khóa huấn luyện nội bộ, cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh đến vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

