Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập Tới 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 7 Triệu

- Nhập dữ liệu hộ tịch trên excel
- Được hướng dẫn và làm việc trực tiếp tại Văn phòng
- Một số công việc phát sinh theo hướng dẫn của người quản lý.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Chủ nhật ( có thể đăng ký theo ca)

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ năng mềm cần thiết với công việc mà ứng viên cần quan tâm
- Chăm chỉ, cẩn thận.
- Biết sử dụng word, excel

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng 90,000 VNĐ /ca/4h + thưởng theo năng suất làm việc
- Nhân sự được cung cấp máy tính làm việc, hỗ trợ chi phí gửi xe;
- Được nhận hướng dẫn trực tiếp từ quản lý
- Thử việc 2 ngày, vẫn hưởng đủ lương cứng
- Làm tối thiểu 5 ngày để được trả lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Garden Hill 99 Trần Bình , Mỹ Đình 2 , Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

