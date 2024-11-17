Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Lô 9, KCN Thụy Vân, Việt Trì Phú Thọ, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Quản lý điểm thay đổi, điểm biến đổi và vật phẩm đầu;

- Kiểm tra việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị sản xuất;

- Đánh giá, xác nhận kết quả thử nghiệm điều kiện sản xuất;

- Kiểm soát chất lượng hàng Newmodel;

- Hoạch định triển khai và quản lý mục tiêu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam

- Đọc, hiểu bản vẽ khách hàng và tiêu chuẩn kiểm tra;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo: thước kẹp, panme;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Có kỹ năng kiểm tra, giám sát, lập báo cáo phân tích và quản lý điểm thay đổi.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương vào mùng 5 hàng tháng; Định kỳ tăng lương vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm;

- Thưởng theo quy định Công ty vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật;

- Được hưởng mọi chế độ khác theo quy định của Công ty và Pháp luật;

- Được Đào tạo trước khi thực hiện công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1

