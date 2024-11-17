Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: Lô 9, KCN Thụy Vân, Việt Trì Phú Thọ, TP Việt Trì
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Quản lý điểm thay đổi, điểm biến đổi và vật phẩm đầu;
- Kiểm tra việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị sản xuất;
- Đánh giá, xác nhận kết quả thử nghiệm điều kiện sản xuất;
- Kiểm soát chất lượng hàng Newmodel;
- Hoạch định triển khai và quản lý mục tiêu.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam
- Đọc, hiểu bản vẽ khách hàng và tiêu chuẩn kiểm tra;
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo: thước kẹp, panme;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
- Có kỹ năng kiểm tra, giám sát, lập báo cáo phân tích và quản lý điểm thay đổi.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1 Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng lương vào mùng 5 hàng tháng; Định kỳ tăng lương vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm;
- Thưởng theo quy định Công ty vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật;
- Được hưởng mọi chế độ khác theo quy định của Công ty và Pháp luật;
- Được Đào tạo trước khi thực hiện công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1
