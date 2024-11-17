Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Lô 9, KCN Thụy Vân, Việt Trì Phú Thọ, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Quản lý điểm thay đổi, điểm biến đổi và vật phẩm đầu;
- Kiểm tra việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị sản xuất;
- Đánh giá, xác nhận kết quả thử nghiệm điều kiện sản xuất;
- Kiểm soát chất lượng hàng Newmodel;
- Hoạch định triển khai và quản lý mục tiêu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam
- Đọc, hiểu bản vẽ khách hàng và tiêu chuẩn kiểm tra;
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo: thước kẹp, panme;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
- Có kỹ năng kiểm tra, giám sát, lập báo cáo phân tích và quản lý điểm thay đổi.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương vào mùng 5 hàng tháng; Định kỳ tăng lương vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm;
- Thưởng theo quy định Công ty vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật;
- Được hưởng mọi chế độ khác theo quy định của Công ty và Pháp luật;
- Được Đào tạo trước khi thực hiện công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 9 - KCN Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

