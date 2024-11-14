Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/5T đường Bà điểm 4, xã Bà điểm, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 (CN nghỉ). Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30 - 17h30
• Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện
• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,BHTN
• Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm
• Hỗ trợ cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày
• Teambuilding : 1 - 2 lần/năm; 5tr-10tr/ 1 nhân viên
• Thưởng Lễ, Tết, đột xuất (không giới hạn)
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng - công bằng
• Được đào tạo, huấn luyện thường xuyên về chuyên môn và các kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
