Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CENNEXT
- Hà Nội: Số 2, Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
Cập nhật, chỉnh sửa và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm nhằm giúp sản phẩm hiển thị rõ ràng, độc đáo trên Website Thương mại điện tử của đối tác.
Kiểm tra, duy trì dữ liệu sản phẩm trên Website Thương mại điện tử lớn.
Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.
Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản ( không yêu cầu chứng chỉ), thao tác sử dụng Excel cơ bản
Thời gian làm việc: 7h00 - 16h00, một tháng nghỉ hai ngày thứ 7 và tất cả các ngày Chủ nhật.
Địa điểm làm việc:
Cơ sở 1: Tầng 3, 4, 5 nhà D, Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 2, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương sau 6 tháng, ít nhất tăng lên 6.600.000 - 7.800.000 đồng/tháng, xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng 13.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính 2 màn).
Được hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động, bảo hiểm của Nhà nước.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI