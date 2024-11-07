Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật, chỉnh sửa và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm nhằm giúp sản phẩm hiển thị rõ ràng, độc đáo trên Website Thương mại điện tử của đối tác.

Kiểm tra, duy trì dữ liệu sản phẩm trên Website Thương mại điện tử lớn.

Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.

Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có ý thức, trách nhiệm trong công việc.

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản ( không yêu cầu chứng chỉ), thao tác sử dụng Excel cơ bản

Thời gian làm việc: 7h00 - 16h00, một tháng nghỉ hai ngày thứ 7 và tất cả các ngày Chủ nhật.

Địa điểm làm việc:

Cơ sở 1: Tầng 3, 4, 5 nhà D, Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 2, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực + hỗ trợ gửi xe

Review lương sau 6 tháng, ít nhất tăng lên 6.600.000 - 7.800.000 đồng/tháng, xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng 13.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính 2 màn).

Được hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động, bảo hiểm của Nhà nước.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường trẻ trung, năng động.

Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin