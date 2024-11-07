Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CENNEXT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CENNEXT

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CENNEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật, chỉnh sửa và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm nhằm giúp sản phẩm hiển thị rõ ràng, độc đáo trên Website Thương mại điện tử của đối tác.
Kiểm tra, duy trì dữ liệu sản phẩm trên Website Thương mại điện tử lớn.
Phân loại Data của sản phẩm để phục vụ những công việc như loại bỏ sản phẩm hết hàng, phân loại, theo các bộ tiêu chuẩn của khách hàng để tránh nhầm lẫn. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn theo các tiêu chí.
Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có ý thức, trách nhiệm trong công việc.
Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản ( không yêu cầu chứng chỉ), thao tác sử dụng Excel cơ bản
Thời gian làm việc: 7h00 - 16h00, một tháng nghỉ hai ngày thứ 7 và tất cả các ngày Chủ nhật.
Địa điểm làm việc:
Cơ sở 1: Tầng 3, 4, 5 nhà D, Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 2, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực + hỗ trợ gửi xe
Review lương sau 6 tháng, ít nhất tăng lên 6.600.000 - 7.800.000 đồng/tháng, xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng 13.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính 2 màn).
Được hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động, bảo hiểm của Nhà nước.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CENNEXT

CENNEXT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-phong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244565
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CENNEXT
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CENNEXT
Hạn nộp: 25/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Tuyển Quản Lý Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CENNEXT
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CENNEXT
Hạn nộp: 25/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Tuyển Quản Lý Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng TMCP An Bình
Hạn nộp: 16/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất