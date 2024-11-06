Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cơ sở Kiều Mai, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập dự thảo thời khóa biểu học tập cho sinh viên;
Lập danh sách sinh viên đầu kỳ;
Thực hiện xếp lớp cho sinh viên học đi, học lại;
Quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên;
Tiếp nhận , xử lý các yêu cầu của sinh viên liên quan đến Đào tạo;
Xử lý số liệu đào tạo, tổ chức quản lý dữ liệu đào tạo và cung cấp cho các bên có liên quan;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ngành Quản lý giáo dục,...
Có tư duy logic, sắc bén, nhanh nhạy, khả năng tự nghiên cứu tốt, nhanh nhẹn.
Cẩn thận, trung thực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Sử dụng tin học văn phòng tốt: excel, soạn thảo văn bản, power point, power BI,...

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

