Tuyển Bảo hiểm Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Opal, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhân viên thời vụ, ký hợp đồng làm việc trong 6 tháng. Công việc bao gồm tiếp nhận, xử lí các nhiệm vụ được giao kịp thời, chính xác và đảm bảo cập nhật những thông tin của khách hàng một cách tốt nhất:
Cập nhật thay đổi chi tiết và khôi phục Hợp đồng bảo hiểm;
Cập nhật các thông tin về phí và thanh toán quyền lợi Hợp đồng bảo hiểm;
Thường xuyên theo dõi báo cáo đang chờ xử lý để đảm bảo yêu cầu của khách hàng được giải quyết một cách phù hợp;
Luôn cập nhật về quy trình làm việc mới, hệ thống mới, các ứng dụng và mục tiêu mới của bộ phận;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên
Tiếng Anh đọc hiểu tốt
Có tinh thần đồng đội và Kỹ năng giao tiếp tốt;
Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng;
Khả năng học hỏi và đáp ứng với công việc, hệ thống nghiệp vụ;
Có Tư duy Khách hàng tốt, hướng đến chất lượng, khả năng tập trung, tính chính xác cao.

Tại Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực;
Lương tháng 13, xét tăng lương hằng năm;
Du lịch hằng năm;
Tham gia BHXH 100% lương;
12 ngày nghỉ phép/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DAI-ICHI LIFE, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

