Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 12 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc - Hà Nội - Hồ Chí Minh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh tiểu học/THCS qua phần mềm ClassIn. Giảng dạy theo tài liệu và giáo trình của nhà trường VUIHOC. Khuyến khích giáo viên tham gia đóng góp ý kiến và điều chỉnh chương trình học phù hợp với học viên. Thời lượng 1 lớp học: 25 phút - 45 phút - 60 phút Nhận xét ngắn gọn về tình hình học tập của học sinh sau mỗi buổi học. Báo cáo tình hình công việc tới Chuyên viên quản lý chất lượng theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi yêu cầu từ 1990-2005 YÊU CẦU CÓ TỐI THIỂU 6 THÁNG KINH NGHIỆM giảng dạy gia sư, online, dạy học tại các trung tâm và các trường. Khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn. Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy qua zoom, google meet và các phần mềm e-learning. Thời gian làm việc: 18h00 - 21h30 T2 - T6, cả ngày thứ 7 & chủ nhật Giáo viên cần đáp ứng tối thiểu 6 - 8 tiếng/tuần vào khung giờ vàng (19h - 21h30) và cam kết đi cùng học sinh đến hết chu kỳ khóa học (3 tháng hoặc 6 tháng).

Yêu cầu về cấu hình máy tính:

Windows >= Win 7; MacOS >= 10.13 RAM: windows >= 16 GB; Mac >= 4G Lưu ý: ClassIn không còn hỗ trợ các dòng điện thoại Android có RAM dưới 4 GB.

Để quy trình tuyển dụng diễn ra nhanh chóng hơn, bạn vui lòng Chuẩn bị thêm một video ngắn tự quay sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh Giới thiệu bản thân và kinh nghiệm đã có (gửi cho HR qua zalo/email khi được yêu cầu)

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 100.000 - 140.000 VNĐ/ giờ (Lương cứng + thưởng) Thu nhập từ 2.000.000 - 15.000.000 VNĐ/Tháng Hệ thống chương trình, học liệu chất lượng cao Giáo viên sẽ được hệ thống chuyên môn, vận hành của VUIHOC hỗ trợ trong quá trình giảng dạy, đăng ký lớp, giải đáp phúc lợi cho giáo viên Cơ hội làm việc trong môi trường Edtech trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình. Được chủ động trong công việc (thời gian, địa điểm). Không mất bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển và giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

