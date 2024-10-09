Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED

Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 50 Triệu

・Tìm kiếm và chào hàng cho nguồn khách hàng tiềm năng của mặt hàng Thép
・Chăm sóc và bán hàng tới nguồn khách hàng sẵn có
・Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu, và doanh thu đề ra
・Thăm quan thực địa, công tác đến văn phòng khách hàng và nhà máy của nhà cung cấp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu
・Quản lý đơn hàng, hợp đồng, giá thành, số lượng, theo dõi quá trình giao hàng,...
・Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Tiếng Anh giao tiếp tốt
・Tối thiểu 5 năm leader/ manager trở lên.
・Có nguồn khách hàng sẵn có về thép, để ứng viên có thể nhanh chóng khai thác tăng doanh thu mà không mất thời gian xây dựng lại nguồn khách hàng từ ban đầu.
・Tối thiểu năm kinh nghiệm sales thép
・Bằng cấp: Đại học trở lên (ưu tiên ngành Công nghệ vật liệu.)
・Có thể đi công tác

Tại SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

・Thu nhập: 2000 - 4000USD (Gross), tùy theo năng lực và kinh nghiệm
・Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
・BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
・Thưởng lương tháng thứ 13, lương theo doanh thu, tăng lương 1 lần trên năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED

SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 19f, VCCI tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-anh-thu-nhap-tren-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job209108
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Tới 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hải Phòng Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 40 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Hạn nộp: 09/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Tiếng Anh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 25/10/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thành Vinh Holdings
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Thành Vinh Holdings
Hạn nộp: 16/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất