Tuyển Tiếng Anh thu nhập Trên 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 5 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Bến Thành, Quận 1

・Tìm kiếm và chào hàng cho nguồn khách hàng tiềm năng của mặt hàng Thép

・Chăm sóc và bán hàng tới nguồn khách hàng sẵn có

・Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu, và doanh thu đề ra

・Thăm quan thực địa, công tác đến văn phòng khách hàng và nhà máy của nhà cung cấp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu

・Quản lý đơn hàng, hợp đồng, giá thành, số lượng, theo dõi quá trình giao hàng,...

・Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu

・Tiếng Anh giao tiếp tốt

・Tối thiểu 5 năm leader/ manager trở lên.

・Có nguồn khách hàng sẵn có về thép, để ứng viên có thể nhanh chóng khai thác tăng doanh thu mà không mất thời gian xây dựng lại nguồn khách hàng từ ban đầu.

・Tối thiểu năm kinh nghiệm sales thép

・Bằng cấp: Đại học trở lên (ưu tiên ngành Công nghệ vật liệu.)

・Có thể đi công tác

Tại SEKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

・Thu nhập: 2000 - 4000USD (Gross), tùy theo năng lực và kinh nghiệm

・Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)

・BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

・Thưởng lương tháng thứ 13, lương theo doanh thu, tăng lương 1 lần trên năm

