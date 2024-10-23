Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/09/2025
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Thôn Vải, Quất Lưu, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm mới
- Nắm bắt được thông tin về các sản phẩm về dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế của công ty, các sản phẩm, công dụng sản phẩm, nguồn gốc...
- Xây dựng bộ tài liệu liên quan tới các sản phẩm công ty phân phối.
- Tổng hợp và cung cấp các thông tin khách hàng /thị trường/sản phẩm cho các Phòng ban khác
- Tham gia vào các buổi đào tạo về kiến thức sản phẩm và cách tư vấn cho các phòng ban khác

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các trường Đại học liên quan đến ngành Dược, có bằng dược sĩ
- Ưu tiên có kinh nghiệm về các sản phẩm liên quan tới sức khoẻ (mẹ và bé), thiết bị y tế.
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt huyết, thông minh, yêu nghề, giao tiếp tốt.
- Có khả năng tư vấn, tổ chức quản lý, bao quát, nhạy bén, xử lý tình huống linh hoạt.
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập với áp lực cao
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, powerpoint...)

Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 20 triệu - 25 triệu + Trợ cấp hoặc Thỏa thuận theo năng lực
- Ứng viên tại Hà Nội hỗ trợ phương tiện đi lại
- Có cơ hội thăng tiến cho các bạn có định hướng lâu dài tại công ty
- Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
- Được tham gia các phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động.
- Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Luật Lao động.
- Thưởng vào dịp Lễ, tết, thưởng tháng lương 13 tuỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 3, Tích giang, Phúc Thọ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

