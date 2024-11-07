Tuyển Nghiên cứu sinh học Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô III - 18 Đường CN 13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú

Tham gia thiết lập đề cương thẩm định quy trình sản xuất, đề cương nghiên cứu độ ổn định thuốc.

Tham gia thẩm định quy trình sản xuất và lập báo cáo thẩm định quy trình sản xuất thuốc

Thực nghiệm, cung cấp tài liệu, dữ liệu đề làm hồ sơ đăng kí.

Cải tiến các quy trình sản xuất tại NMSX

Đánh giá các nguồn nguyên liệu, tá dược, bao bì khi có thay đổi hoặc bổ sung.

Báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện cho cấp trên để được hỗ trợ giải quyết.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

Dược sĩ Đại học

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương

Năm sinh: 1988 -1999

Có kỹ năng giao tiếp, có tư duy logic tốt.

Thành thạo các ứng dụng Words, Excel, Power Point

Thu nhập: 12tr-15tr (gross)

Tham gia BHXH, chế độ bảo hiểm tai nạn.

Nghỉ phép 12 ngày /năm.

Hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác: Theo quy chế của công ty.

Du lịch hằng năm, thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn trong nă

Khám sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần.

Được học hỏi đào tạo và trao dồi kinh nghiệm trong công ty dược đạt chuẩn thương hiệu quốc gia.

