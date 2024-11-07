Tuyển Nghiên cứu sinh học Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nghiên cứu sinh học Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

Nghiên cứu sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu sinh học Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô III

- 18 Đường CN 13, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu sinh học Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia thiết lập đề cương thẩm định quy trình sản xuất, đề cương nghiên cứu độ ổn định thuốc.
Tham gia thẩm định quy trình sản xuất và lập báo cáo thẩm định quy trình sản xuất thuốc
Thực nghiệm, cung cấp tài liệu, dữ liệu đề làm hồ sơ đăng kí.
Cải tiến các quy trình sản xuất tại NMSX
Đánh giá các nguồn nguyên liệu, tá dược, bao bì khi có thay đổi hoặc bổ sung.
Báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện cho cấp trên để được hỗ trợ giải quyết.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dược sĩ Đại học
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương
Năm sinh: 1988 -1999
Có kỹ năng giao tiếp, có tư duy logic tốt.
Thành thạo các ứng dụng Words, Excel, Power Point

Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12tr-15tr (gross)
Tham gia BHXH, chế độ bảo hiểm tai nạn.
Nghỉ phép 12 ngày /năm.
Hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản phụ cấp khác: Theo quy chế của công ty.
Du lịch hằng năm, thưởng đầy đủ các ngày lễ lớn trong nă
Khám sức khỏe định kỳ 12 tháng/lần.
Được học hỏi đào tạo và trao dồi kinh nghiệm trong công ty dược đạt chuẩn thương hiệu quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô III-18, Đường số 13, Khu công nghiệp Tân Bình, Tân Phú, Tp.CHCM

