Công việc Dược phẩm

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 238 kết quả / Từ khoá "Dược phẩm/Công nghệ sinh học"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Dược phẩm

-

Có 238 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Thuận Hải
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần Thuận Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Thuận Hải
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Khatoco
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Thương Mại Khatoco làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Khatoco
Hạn nộp: 25/05/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Dịch Vụ Số Bưu Điện – Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Dịch Vụ Số Bưu Điện – Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 35 Triệu
Công Ty Dịch Vụ Số Bưu Điện – Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần CPT Group
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần CPT Group
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD
GSM
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quê Hương Liberty
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Quê Hương Liberty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Quê Hương Liberty
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. )
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. )
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVE MAXX
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVE MAXX
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 09/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận PepsiCo Foods Vietnam Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Dược phẩm/công nghệ sinh học tăng cao do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng lớn. Tại các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng..., việc làm này rất có tiềm năng để phát triển với mức lương dao động khoảng 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ngày nay, dược phẩm/công nghệ sinh học được con người sử dụng trong việc nghiên cứu và vận dụng các thực thể sống nhằm tạo ra các sản phẩm sinh học hữu ích trong đời sống thường ngày như thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, công nghệ di truyền,…

Theo thống kê, đến năm 2025, Việt Nam ta sẽ cần ít nhất khoảng 35.000 lao động có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, với mục tiêu đưa công nghệ sinh học trở thành lĩnh vực mũi nhọn của cả nước, Nhà nước và chính phủ cũng đang chú trọng vào việc đầu tư và phát triển các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, từ đó mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng cho việc làm này.

Theo số liệu của Bộ Y tế, dù số sinh viên tốt nghiệp ngành Dược tuy đã cao gấp 2 lần so với trước đó nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của ngành này. Vì vậy, để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường cần có khoảng 25.000 cán bộ ngành Dược có trình độ từ đại học trở lên; trong đó, có 16.000 nhân sự trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và phân phối thuốc, có 7.000 nhân sự đóng vai trò là dược sĩ làm việc tại các nhà thuốc trên cả nước.

Có thể thấy, sinh viên tốt nghiệp ngành Dược phẩm/Công nghệ sinh học đang có nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển, có thể đảm nhận nhiều công việc đa dạng như Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm, dược sĩ, kỹ sư công nghệ sinh học…

Tìm việc làm Công nghệ sinh học tại các thành phố lớn
Tìm việc làm Công nghệ sinh học tại các thành phố lớn

2. Mức lương trung bình của việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Theo thống kê, mức lương trung bình cho việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học dao động ở mức 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm ngành dược phẩm/công nghệ sinh học, bạn có thể tham khảo:

Việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Mức lương (VNĐ/tháng)

Nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm

7.000.000 - 9.000.000

Chuyên viên tiếp thị dược phẩm

10.000.000 - 15.000.000

Nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử

12.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên phân tích dữ liệu sinh học

13.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư công nghệ sinh học

15.000.000 - 18.000.000

Quản lý sản phẩm dược phẩm

15.000.000 - 20.000.000

Chuyên viên phát triển quy trình sản xuất

17.000.000 - 20.000.000

Dược sĩ

12.000.000 - 30.000.000

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược

12.000.000 - 35.000.000

3. Những việc làm Dược phẩm phổ biến nhất

Hiện nay, việc làm Dược phẩm khá đa dạng vì có liên quan đến nhiều vị trí công việc đảm nhiệm từng vai trò khác nhau, từ nghiên cứu cho đến sản xuất, tiếp thị và phân phối sản phẩm. Dưới đây là một số việc làm Dược phẩm phổ biến nhất:

3.1. Dược sĩ

Dược sĩ là những người làm việc trong ngành y tế, có trình độ chuyên môn cao về dược liệu, đảm nhận các vai trò như nghiên cứu, bào chế ra các loại vaccine và thuốc mang tính đặc trị được sử dụng trong y tế. Ngoài ra, Dược sĩ còn đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và cấp thuốc cho bệnh nhân.

Để làm tốt công việc của một Dược sĩ, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Dược phẩm. Bên cạnh đó, họ phải có những kỹ năng, trình độ chuyên môn như: Khả năng nghiên cứu và chế biến thuốc, có hiểu biết về công nghệ y tế.

3.2. Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm chịu trách nhiệm cho việc thu thập thông tin, thống kê, phân tích và thử nghiệm về thuốc dựa trên các đặc điểm về vật lý, hóa học và hoạt tính của thuốc nhằm tạo ra các sản phẩm mới có giá trị trên thị trường.

Để làm tốt công việc của một chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Dược, Hóa dược. Ngoài ra, họ phải có những kỹ năng cần thiết như: Khả năng phân tích và tư duy chiến lược, am hiểu về các quy định và tiêu chuẩn chất lượng ngành dược phẩm…

3.3. Nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm

Nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm là người phụ trách cho việc thực hiện các hoạt động kiểm tra cũng như đánh giá khách quan về chất lượng của nguồn nguyên liệu và sản phẩm. Các sản phẩm sau khi đã hoàn thành sẽ được đem đi kiểm tra lần cuối trước khi đóng gói và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Để làm tốt công việc của một nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học. Ngoài ra, các kỹ năng phải có của vị trí việc làm này là kỹ năng giám sát và quản lý, kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng.

3.4. Chuyên viên tiếp thị dược phẩm

Chuyên viên tiếp thị dược phẩm là người chịu trách nhiệm hoạt động tiếp thị cho các công ty hay nhà máy sản xuất dược phẩm nhằm quảng bá, xác định và đáp ứng các nhu cầu điều trị của khách hàng. Trong đó, khách hàng trực tiếp là bệnh nhân và khách hàng gián tiếp là bác sĩ.

Để làm tốt công việc của một chuyên viên tiếp thị dược phẩm, người ứng tuyển cần phải tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Y dược và Marketing. Bên cạnh đó, ứng viên cho vị trí này phải có đầy đủ các kỹ năng cơ bản như Kỹ năng phân tích, khả năng sáng tạo, có tư duy marketing và nắm bắt thị trường.

3.5. Quản lý sản phẩm dược phẩm

Quản lý sản phẩm dược phẩm thường làm các công việc có liên quan đến quản lý thuốc như đấu thầu thuốc, quản lý chất lượng thuốc, làm việc tại các Sở và Phòng Y tế, chịu trách nhiệm và đảm bảo cho các loại thuốc có chất lượng được lưu thông trên thị trường.

Để làm tốt công việc của một quản lý sản phẩm dược phẩm, người ứng tuyển cần phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y hoặc Dược. Ngoài ra, các kỹ năng cơ bản để phục vụ cho công việc này phải có như Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin.

Tìm việc làm Dược phẩm tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM…
Tìm việc làm Dược phẩm tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM…

4. Tổng hợp việc làm Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là một ngành khoa học ứng dụng, trong đó các nguyên lý sinh học được sử dụng để phát triển các giải pháp mới cho các vấn đề về y tế, nông nghiệp, môi trường và công nghiệp. Dưới đây là một số việc làm ngành Công nghệ sinh học phổ biến nhất:

4.1. Kỹ sư công nghệ sinh học

Các kỹ sư công nghệ sinh học được trang bị các kiến thức liên quan đến sinh học phân tử, công nghệ lên men,… Vì vậy họ có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ công việc khác nhau trong các công ty sản xuất dược phẩm, thực phẩm, môi trường; các cơ sở, trung tâm nghiên cứu…

Để làm tốt công việc của một kỹ sư công nghệ sinh học, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học. Các kỹ năng cần có của kỹ sư công nghệ sinh học: Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực công nghệ sinh học, thành thạo kiến thức về các phương pháp thí nghiệm và nghiên cứu.

4.2. Nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử

Nhà nghiên cứu sinh học phân tử là người nghiên cứu về cấu trúc hóa học và thành phần của các phân tử tế bào cũng như những cách thức mà các phân tử này tương tác trong sinh vật,họ là những người có vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu như an ninh lương thực, bệnh tật…

Để làm tốt công việc nghiên cứu sinh học phân tử, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, họ phải có những kỹ năng cần thiết như: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, có kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Tuyển dụng việc làm Công nghệ sinh học
Tuyển dụng việc làm Công nghệ sinh học

4.3. Chuyên viên phát triển quy trình sản xuất

Chuyên viên phát triển quy trình sản xuất thường làm những công việc như nghiên cứu công thức và bào chế các sản phẩm mới, theo dõi sự ổn định của các mẫu nghiên cứu. Ngoài ra, những chuyên viên này còn phối hợp với các phòng Đăng ký và phòng Kiểm tra chất lượng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và làm hồ sơ đăng ký thuốc, thực phẩm…

Để làm tốt công việc của chuyên viên phát triển quy trình sản xuất, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học. Người giữ vị trí này cần sở hữu các kỹ năng cần thiết như Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản lý công việc tốt, kỹ năng quản lý thời gian.

4.4. Chuyên viên phân tích dữ liệu sinh học

Hiện nay, việc làm chuyên viên phân tích dữ liệu sinh học đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ với khối lượng dữ liệu lớn từ các nghiên cứu về di truyền học, hoá sinh và các lĩnh vực có liên quan đến sinh học phân tử và tế bào. Chuyên viên phân tích dữ liệu sinh học thường tham gia vào các dự án có liên quan đến y sinh, phân tích các dữ liệu từ việc nghiên cứu để đưa ra những đề xuất nhằm phát triển và cải tiến sản phẩm.

Để làm tốt công việc của chuyên viên phân tích dữ liệu sinh học, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ Hóa - Sinh. Ứng viên muốn vào vị trí này cần có đầy đủ các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp tốt, thông thạo các phần mềm phân tích dữ liệu, có kiến thức về sinh học phân tử.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học nhiều nhất

Trong những năm gần đây, ngành dược phẩm và công nghệ sinh học tại Việt Nam đã và đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, không chỉ về quy mô thị trường mà còn về sự đổi mới trong các công nghệ sản xuất và nghiên cứu. Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn đối với nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM…

5.1. Việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm phát triển kinh tế, chính trị của Việt Nam vì vậy ngành dược phẩm/công nghệ sinh học tại đây đang được Nhà nước và chính phủ thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ ngành y tế, bao gồm việc phát triển cơ sở hạ tầng y tế, thúc đẩy các nghiên cứu khoa học công nghệ trong dược phẩm. Điều này đã tạo ra môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp dược phẩm mở rộng quy mô, từ đó đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn cao tại Hà Nội.

Mức lương trung bình cho việc làm này tại Hà Nội khoảng 14.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Quận Hà Đông… với các vị trí ứng tuyển nhiều như: Trình dược viên, điều dưỡng viên, …

5.2. Việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học tại TP.HCM

TP. HCM là một trong những nơi có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam, với dân số ngày càng đông đảo, nhu cầu về y tế và chăm sóc sức khỏe tại đây vẫn liên tục tăng cao. Các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, tình trạng ô nhiễm môi trường… đã và đang gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân nơi đây. Điều này đã vô tình tạo ra nhiều nhu cầu lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm sinh học.

Mức lương trung bình cho việc làm dược phẩm/công nghệ sinh học tại TP.HCM dao động khoảng 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các Quận 1, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh… với các vị trí ứng tuyển nhiều như: Trình dược viên, nhân viên kiểm nghiệm vi sinh…

5.3. Việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Cùng với sự tăng trưởng của dân số, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm dược phẩm tại Đà Nẵng đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học tại Đà Nẵng vẫn đang liên tục mở rộng hoạt động để đáp ứng với yêu cầu của thị trường, từ đó tạo ra nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong các lĩnh vực về y tế.

Mức lương trung bình cho việc làm dược phẩm/công nghệ sinh học tại Đà Nẵng dao động khoảng 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các Quận Sơn Trà, Quận Liên Chiểu, Quận Hải Châu… với các vị trí ứng tuyển nhiều như: Trình dược viên, nhân viên hóa chất,...Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Đà Nẵng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

Các khu vực tuyển dụng việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học nhiều nhất
Các khu vực tuyển dụng việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học nhiều nhất

6. Yêu cầu đối với việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Nhiều người vẫn đang cho rằng làm việc trong các ngành nghiên cứu thì chỉ cần làm tốt các công việc chuyên môn là được. Tuy nhiên, cùng với sự cạnh tranh việc làm đang diễn ra ngày càng gay gắt tại các thành phố lớn, nhiều nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu khá cao cho các ứng viên:

Kiến thức chuyên môn:

  • Nắm vững các kiến thức chuyên môn về ngành Dược phẩm hoặc Công nghệ sinh học.

  • Có kiến thức về các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm…

  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh .

  • Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Kỹ năng cần có:

  • Kỹ năng làm việc nhóm: Dược phẩm/Công nghệ sinh học là ngành nghề thường tiếp xúc với rất nhiều đồng nghiệp từ các ngành khác nhau như hóa dược, kỹ thuật,,… Điều này đòi hỏi họ cần phải có kỹ năng làm việc nhóm tốt để nhanh chóng hòa nhập và giúp cho việc nghiên cứu đạt được thành công.

  • Kỹ năng giao tiếp: Để hoàn thiện được sản phẩm, người làm trong lĩnh vực Dược phẩm/Công nghệ sinh học cần phải có sự hợp tác của các bên cung ứng nguyên liệu. Vì vậy, người có khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt sẽ giúp cho sản phẩm tiến gần hơn với đích đến của thành phẩm.

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm thiết kế cơ bản, phần mềm chuyên dụng

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên với chuyên ngành Dược phẩm hoặc Công nghệ sinh học.

7. Những khó khăn trong ngành việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ngày nay, việc làm Dược phẩm hay việc làm Công nghệ sinh học là một ngành nghề có mức thu nhập tốt và cơ hội việc làm đa dạng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngành này tại Việt Nam vẫn chưa có sự phát triển tương xứng với tiềm năng và không thể đáp ứng tối ưu các nhu cầu của nền kinh tế cũng như xã hội. Dưới đây là một số khó khăn điển hình của ngành:

  • Biến động trong nghiên cứu và phát triển: Thiếu chính sách và cơ chế phù hợp để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực cần thiết. Ngoài ra, nguồn đầu tư và kinh phí cho các phòng thí nghiệm trọng điểm còn nhiều hạn chế và không đảm bảo được tính liên tục, dài hạn.

  • Tính cạnh tranh trong ngành: Ngành Dược phẩm/Công nghệ sinh học đang phải chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, các công ty phải liên tục nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ để thu hút và níu giữ khách hàng.

  • Các quy định và tiêu chuẩn chất lượng: Ngành Dược phẩm/Công nghệ sinh học đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao do chương trình đào tạo của các trường chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và toàn xã hội. Ngoài ra, nhận thức của các cấp bậc và ban ngành trong bộ máy Nhà nước về các vai trò và tầm quan trọng của Dược phẩm/Công nghệ sinh học vẫn còn khá yếu, chưa đầy đủ.

Tóm lại, ngành Dược phẩm/Công nghệ sinh học không chỉ mang đến những cơ hội nghề nghiệp đa dạng và hấp dẫn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua các sản phẩm thuốc và công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và nhu cầu không ngừng về các giải pháp y tế, ngành dược phẩm và công nghệ sinh học hứa hẹn sẽ tiếp tục là một lĩnh vực hấp dẫn và đầy tiềm năng trong tương lai.