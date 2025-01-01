Công việc Dược phẩm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Dược phẩm/công nghệ sinh học tăng cao do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng lớn. Tại các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng..., việc làm này rất có tiềm năng để phát triển với mức lương dao động khoảng 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Ngày nay, dược phẩm/công nghệ sinh học được con người sử dụng trong việc nghiên cứu và vận dụng các thực thể sống nhằm tạo ra các sản phẩm sinh học hữu ích trong đời sống thường ngày như thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, công nghệ di truyền,…

Theo thống kê, đến năm 2025, Việt Nam ta sẽ cần ít nhất khoảng 35.000 lao động có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, với mục tiêu đưa công nghệ sinh học trở thành lĩnh vực mũi nhọn của cả nước, Nhà nước và chính phủ cũng đang chú trọng vào việc đầu tư và phát triển các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, từ đó mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng cho việc làm này.

Theo số liệu của Bộ Y tế, dù số sinh viên tốt nghiệp ngành Dược tuy đã cao gấp 2 lần so với trước đó nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của ngành này. Vì vậy, để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường cần có khoảng 25.000 cán bộ ngành Dược có trình độ từ đại học trở lên; trong đó, có 16.000 nhân sự trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và phân phối thuốc, có 7.000 nhân sự đóng vai trò là dược sĩ làm việc tại các nhà thuốc trên cả nước.

Có thể thấy, sinh viên tốt nghiệp ngành Dược phẩm/Công nghệ sinh học đang có nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển, có thể đảm nhận nhiều công việc đa dạng như Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm, dược sĩ, kỹ sư công nghệ sinh học…

2. Mức lương trung bình của việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Theo thống kê, mức lương trung bình cho việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học dao động ở mức 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm ngành dược phẩm/công nghệ sinh học, bạn có thể tham khảo:

Việc làm Dược phẩm/Công nghệ sinh học Mức lương (VNĐ/tháng) Nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm 7.000.000 - 9.000.000 Chuyên viên tiếp thị dược phẩm 10.000.000 - 15.000.000 Nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử 12.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên phân tích dữ liệu sinh học 13.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư công nghệ sinh học 15.000.000 - 18.000.000 Quản lý sản phẩm dược phẩm 15.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên phát triển quy trình sản xuất 17.000.000 - 20.000.000 Dược sĩ 12.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược 12.000.000 - 35.000.000

3. Những việc làm Dược phẩm phổ biến nhất

Hiện nay, việc làm Dược phẩm khá đa dạng vì có liên quan đến nhiều vị trí công việc đảm nhiệm từng vai trò khác nhau, từ nghiên cứu cho đến sản xuất, tiếp thị và phân phối sản phẩm. Dưới đây là một số việc làm Dược phẩm phổ biến nhất:

3.1. Dược sĩ

Dược sĩ là những người làm việc trong ngành y tế, có trình độ chuyên môn cao về dược liệu, đảm nhận các vai trò như nghiên cứu, bào chế ra các loại vaccine và thuốc mang tính đặc trị được sử dụng trong y tế. Ngoài ra, Dược sĩ còn đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và cấp thuốc cho bệnh nhân.

Để làm tốt công việc của một Dược sĩ, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Dược phẩm. Bên cạnh đó, họ phải có những kỹ năng, trình độ chuyên môn như: Khả năng nghiên cứu và chế biến thuốc, có hiểu biết về công nghệ y tế.

3.2. Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm chịu trách nhiệm cho việc thu thập thông tin, thống kê, phân tích và thử nghiệm về thuốc dựa trên các đặc điểm về vật lý, hóa học và hoạt tính của thuốc nhằm tạo ra các sản phẩm mới có giá trị trên thị trường.

Để làm tốt công việc của một chuyên viên nghiên cứu và phát triển dược phẩm, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Dược, Hóa dược. Ngoài ra, họ phải có những kỹ năng cần thiết như: Khả năng phân tích và tư duy chiến lược, am hiểu về các quy định và tiêu chuẩn chất lượng ngành dược phẩm…

3.3. Nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm

Nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm là người phụ trách cho việc thực hiện các hoạt động kiểm tra cũng như đánh giá khách quan về chất lượng của nguồn nguyên liệu và sản phẩm. Các sản phẩm sau khi đã hoàn thành sẽ được đem đi kiểm tra lần cuối trước khi đóng gói và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Để làm tốt công việc của một nhân viên kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học. Ngoài ra, các kỹ năng phải có của vị trí việc làm này là kỹ năng giám sát và quản lý, kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng.

3.4. Chuyên viên tiếp thị dược phẩm

Chuyên viên tiếp thị dược phẩm là người chịu trách nhiệm hoạt động tiếp thị cho các công ty hay nhà máy sản xuất dược phẩm nhằm quảng bá, xác định và đáp ứng các nhu cầu điều trị của khách hàng. Trong đó, khách hàng trực tiếp là bệnh nhân và khách hàng gián tiếp là bác sĩ.

Để làm tốt công việc của một chuyên viên tiếp thị dược phẩm, người ứng tuyển cần phải tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Y dược và Marketing. Bên cạnh đó, ứng viên cho vị trí này phải có đầy đủ các kỹ năng cơ bản như Kỹ năng phân tích, khả năng sáng tạo, có tư duy marketing và nắm bắt thị trường.

3.5. Quản lý sản phẩm dược phẩm

Quản lý sản phẩm dược phẩm thường làm các công việc có liên quan đến quản lý thuốc như đấu thầu thuốc, quản lý chất lượng thuốc, làm việc tại các Sở và Phòng Y tế, chịu trách nhiệm và đảm bảo cho các loại thuốc có chất lượng được lưu thông trên thị trường.

Để làm tốt công việc của một quản lý sản phẩm dược phẩm, người ứng tuyển cần phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y hoặc Dược. Ngoài ra, các kỹ năng cơ bản để phục vụ cho công việc này phải có như Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin.

4. Tổng hợp việc làm Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là một ngành khoa học ứng dụng, trong đó các nguyên lý sinh học được sử dụng để phát triển các giải pháp mới cho các vấn đề về y tế, nông nghiệp, môi trường và công nghiệp. Dưới đây là một số việc làm ngành Công nghệ sinh học phổ biến nhất:

4.1. Kỹ sư công nghệ sinh học

Các kỹ sư công nghệ sinh học được trang bị các kiến thức liên quan đến sinh học phân tử, công nghệ lên men,… Vì vậy họ có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ công việc khác nhau trong các công ty sản xuất dược phẩm, thực phẩm, môi trường; các cơ sở, trung tâm nghiên cứu…

Để làm tốt công việc của một kỹ sư công nghệ sinh học, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học. Các kỹ năng cần có của kỹ sư công nghệ sinh học: Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực công nghệ sinh học, thành thạo kiến thức về các phương pháp thí nghiệm và nghiên cứu.

4.2. Nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử

Nhà nghiên cứu sinh học phân tử là người nghiên cứu về cấu trúc hóa học và thành phần của các phân tử tế bào cũng như những cách thức mà các phân tử này tương tác trong sinh vật,họ là những người có vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu như an ninh lương thực, bệnh tật…

Để làm tốt công việc nghiên cứu sinh học phân tử, người ứng tuyển cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, họ phải có những kỹ năng cần thiết như: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, có kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

