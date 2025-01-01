Giới thiệu CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Câu chuyện Cộng bắt đầu vào năm 2007. Cửa hàng đầu tiên là một tiệm giải khát nhỏ trên con phố cà phê lâu đời tại Hà Nội - phố Triệu Việt Vương. Cộng đơn giản được lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong câu Quốc hiệu: "CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" Sứ mệnh của chúng tôi là khơi dậy trí tưởng tượng và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cảm xúc khác biệt về Việt Nam. Chúng tôi đang không ngừng sáng tạo với mục tiêu là tiến xa hơn để mang Cộng đến với thế giới; lan toả và truyền cảm hứng khác biệt bằng trái tim của mỗi thành viên.