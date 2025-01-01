Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

banner-company

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Câu chuyện Cộng bắt đầu vào năm 2007. Cửa hàng đầu tiên là một tiệm giải khát nhỏ trên con phố cà phê lâu đời tại Hà Nội - phố Triệu Việt Vương. Cộng đơn giản được lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong câu Quốc hiệu: "CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" Sứ mệnh của chúng tôi là khơi dậy trí tưởng tượng và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cảm xúc khác biệt về Việt Nam. Chúng tôi đang không ngừng sáng tạo với mục tiêu là tiến xa hơn để mang Cộng đến với thế giới; lan toả và truyền cảm hứng khác biệt bằng trái tim của mỗi thành viên. Câu chuyện Cộng bắt đầu vào năm 2007. Cửa hàng đầu tiên là một tiệm giải khát nhỏ trên con phố cà phê lâu đời tại Hà Nội - phố Triệu Việt Vương. Cộng đơn giản được lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong câu Quốc hiệu: "CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" Sứ mệnh của chúng tôi là khơi dậy trí tưởng tượng và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cảm xúc khác biệt về Việt Nam. Chúng tôi đang không ngừng sáng tạo với mục tiêu là tiến xa hơn để mang Cộng đến với thế giới; lan toả và truyền cảm hứng khác biệt bằng trái tim của mỗi thành viên.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Hạn nộp: 31/12/2025

Hải Phòng Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Searefico Pro Company

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng 17 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 4 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM

Hạn nộp: 17/10/2025

Quảng Bình Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 20 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 94 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-cong-ca-phe-ntd144590
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Tới 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Appota
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm