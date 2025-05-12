Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KYUNGNAM CHEMICAL VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Trưởng phòng kinh doanh

Phát triển và quản lý mạng lưới đối tác, tìm kiếm nhóm khách hàng tiềm năng mới, duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có.

Theo dõi, hỗ trợ khách hàng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của hai bên. Đồng thời, đối ứng khách hàng và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Quản lý đơn giá,thiết lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu, cân đối chỉ tiêu doanh thu.

Quản lý, giám sát, kiểm tra theo dõi các đơn hàng, hợp đồng.

Nhận đơn hàng của khách hàng, tổng hợp, báo cáo các biến động hàng ngày, hàng tuần, báo cáo cấp trên. Kiểm tra với các bộ phận liên quan và xác nhận kế hoạch cho khách hàng, theo dõi tình hình xuất hàng thực tế theo kế hoạch.

Xử lý vấn đề khi phát sinh hàng lỗi đổi trả.

Quản lý, giám sát thu hồi các khoản công nợ với khách hàng, đối tác.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành Kinh tế/Ngoại thương/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan);

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề

Chịu được áp lực công việc

Ngoại ngữ: giao tiếp tiếng Anh cơ bản, Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Hàn

Tại CÔNG TY TNHH KYUNGNAM CHEMICAL VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn tùy theo năng lực.

Tăng lương định kỳ hàng năm

Đóng đầy đủ BHXH theo quy định của luật lao động

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ

Chế độ nghỉ hè, thưởng hè.

Công ty hỗ trợ ăn trưa

Lưu ý: Công ty không có xe đưa đón

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KYUNGNAM CHEMICAL VINA

