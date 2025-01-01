Công việc Trưởng phòng kinh doanh

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 1,343 kết quả / Từ khoá "Trưởng phòng kinh doanh"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Trưởng phòng kinh doanh

-

Có 1,343 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 100 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 17/09/2025
Khánh Hòa Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỊNH VƯỢNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỊNH VƯỢNG PHÁT
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
Tới 2,000 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa Anh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa Anh Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG HI THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG HI THÀNH
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Phát
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ÂU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ÂU VIỆT
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN HB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN HB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Bristar
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 70 Triệu RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
20 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Soctrip
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần ICORP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MT
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Libra Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Libra Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH TMDV Âu Châu
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại các công ty ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM. Với mức lương 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, công việc này đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo tốt, tư duy logic và nhạy bén với từng quyết định kinh doanh.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh

Việc làm trưởng phòng kinh doanh là công việc của người đứng đầu bộ phận kinh doanh trong một công ty, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động bán hàng, phát triển chiến lược kinh doanh, cũng như đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Vai trò của trưởng phòng kinh doanh là xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh, điều phối và hỗ trợ đội ngũ nhân viên để đạt được mục tiêu doanh số. Trưởng phòng cũng cần tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, động viên, huấn luyện và phát triển kỹ năng cho các nhân viên kinh doanh. Bên cạnh đó, họ cũng thường xuyên báo cáo và đề xuất giải pháp cho ban lãnh đạo để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Cơ hội phát triển đối với trưởng phòng kinh doanh rất rộng mở, vì đây là vị trí có thể dẫn dắt cá nhân tiến xa hơn trong sự nghiệp, với cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao hơn như giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc điều hành. Ngoài ra, trưởng phòng kinh doanh còn có cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi và phát triển kỹ năng lãnh đạo, chiến lược để thành lập doanh nghiệp cho riêng mình trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh đang ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh đang ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của trưởng phòng kinh doanh

Mức lương của việc làm trưởng phòng kinh doanh phụ thuộc vào quy mô công ty, lĩnh vực hoạt động và khu vực làm việc. Tuy nhiên, thu nhập trung bình của vị trí này dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực. Đối với các công ty lớn hoặc có nhu cầu đặc thù, mức lương có thể cao hơn, thậm chí lên đến 40.000.000 VNĐ/tháng cùng với hoa hồng hoặc thưởng KPI.

Mức lương theo lĩnh vực

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Trưởng phòng kinh doanh nội thất

15.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm

18.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng kinh doanh ô tô

20.000.000 - 35.000.000

Trưởng phòng kinh doanh bất động sản

25.000.000 - 45.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

7.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kinh doanh

10.000.000 - 18.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

15.000.000 - 28.000.000

Giám đốc kinh doanh

30.000.000 - 45.000.000

3. Lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh hiện nay khá đa dạng về lĩnh vực cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là bất động sản, nội thất, ô tô và bảo hiểm. Những ngành này yêu cầu trưởng phòng kinh doanh không chỉ có kỹ năng lãnh đạo mà còn cần am hiểu sâu sắc về thị trường và các xu hướng tiêu dùng.

3.1. Trưởng phòng kinh doanh bất động sản

Trong ngành bất động sản, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh ngày càng gia tăng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nhà ở và các dự án lớn. Trưởng phòng kinh doanh bất động sản chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, đồng thời quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Bên cạnh đó, họ cũng phải theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các giải pháp tối ưu để đạt mục tiêu doanh thu cho công ty. Công việc này đòi hỏi khả năng đàm phán, giao tiếp và am hiểu về pháp lý liên quan đến bất động sản.

Việc làm trưởng phòng kinh doanh bất động sản chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm
Việc làm trưởng phòng kinh doanh bất động sản chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm

3.2. Trưởng phòng kinh doanh nội thất

Ngành nội thất đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các khu đô thị mới và những dự án bất động sản cao cấp. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh cũng trên đà tăng trưởng cao trong lĩnh vực này.

Trưởng phòng kinh doanh nội thất cần có khả năng phân tích nhu cầu khách hàng và xu hướng thiết kế mới để phát triển các sản phẩm nội thất phù hợp. Ngoài ra, họ còn phải xây dựng chiến lược marketing, phát triển kênh phân phối và quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ nhân viên.

3.3. Trưởng phòng kinh doanh ô tô

Ngành ô tô, đặc biệt là những hãng xe lớn, luôn có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh cao để phát triển thị trường và gia tăng doanh thu. Trưởng phòng kinh doanh ô tô có nhiệm vụ xây dựng chiến lược bán hàng, quản lý các chương trình khuyến mãi, phát triển mối quan hệ với đại lý và khách hàng, đồng thời theo dõi chỉ số kinh doanh.

Công việc này đòi hỏi khả năng làm việc dưới áp lực cao và hiểu biết sâu về sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng sau bán và giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hành, bảo dưỡng.

Trưởng phòng kinh doanh ô tô có nhiệm vụ xây dựng chiến lược bán hàng và phát triển mối quan hệ
Trưởng phòng kinh doanh ô tô có nhiệm vụ xây dựng chiến lược bán hàng và phát triển mối quan hệ

3.4. Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm

Trong ngành bảo hiểm, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh luôn ở mức cao vì thị trường bảo hiểm ngày càng mở rộng và đa dạng. Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm phải xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng cho các sản phẩm bảo hiểm, từ bảo hiểm nhân thọ đến bảo hiểm phi nhân thọ. Công việc của họ bao gồm phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo đội ngũ bán hàng, đồng thời quản lý các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh hiện nay phân bổ rộng rãi ở nhiều khu vực, đặc biệt là những thành phố lớn và trung tâm kinh tế. Các khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng đang dẫn đầu trong việc tìm kiếm ứng viên có năng lực quản lý và phát triển kinh doanh mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng.

4.1. Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh Hà Nội

Hà Nội là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn và tổ chức quốc tế. Chính bởi vậy mà nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh ở Hà Nội rất cao, với hàng trăm vị trí công việc được tìm kiếm, đặc biệt là trong các ngành bất động sản, công nghệ, ngân hàng và tiêu dùng. Các công ty tại Hà Nội thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội ngũ, chiến lược kinh doanh tốt và khả năng đàm phán với đối tác lớn. Thành phố này cũng có lợi thế về cơ sở hạ tầng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh ở Hà Nội rất cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng kinh doanh ở Hà Nội rất cao

4.2. Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều tập đoàn, công ty đa quốc gia và các ngành công nghiệp tại đây cũng phát triển vô cùng mạnh mẽ. Các ngành như thương mại điện tử, công nghệ, bất động sản và ô tô có nhu cầu tìm kiếm vị trí việc làm trưởng phòng kinh doanh rất lớn, với vài trăm tin tuyển dụng được đăng tải.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng và môi trường kinh doanh sôi động, TP.HCM yêu cầu trưởng phòng kinh doanh có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng chiến lược cao và khả năng nắm bắt xu hướng thị trường nhanh chóng để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

4.3. Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển nhanh và mạnh về du lịch, dịch vụ và công nghiệp trong những năm gần đây. Các công ty ở Đà Nẵng đang tìm kiếm vị trí trưởng phòng kinh doanh có kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường mới, xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững và quản lý đội ngũ hiệu quả. Ngành bất động sản, du lịch và sản xuất chế biến là những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất đối với vị trí này, với khoảng vài chục tin thông tin tuyển dụng hàng ngày.

Các công ty ở Đà Nẵng tìm kiếm trưởng phòng kinh doanh có kinh nghiệm trong phát triển thị trường
Các công ty ở Đà Nẵng tìm kiếm trưởng phòng kinh doanh có kinh nghiệm trong phát triển thị trường

4.4. Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh Hải Phòng

Hải Phòng, với vị thế là cảng biển lớn nhất miền Bắc và trung tâm công nghiệp phát triển, đang ngày càng có nhu cầu cao việc làm trưởng phòng kinh doanh, đặc biệt là trong các ngành logistics, chế biến, sản xuất và xuất nhập khẩu. Tuy nhu cầu tuyển dụng không cao như Hà Nội hay TP HCM, song với khoảng vài chục thông tin tuyển dụng tại Hải Phòng mỗi ngày, đây vẫn là một cơ hội rộng mở đối với các ứng viên có năng lực.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp đã tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp tại đây mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do đó, các công ty ở Hải Phòng cần vị trí trưởng phòng kinh doanh có khả năng xây dựng chiến lược phát triển, quản lý đội ngũ nhân viên và thúc đẩy doanh thu trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ.

5. Mô tả chi tiết công việc của việc làm trưởng phòng kinh doanh

Việc làm trưởng phòng kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng của công ty, xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Một số nhiệm vụ chính đối với vị trí này như sau:

  • Quản lý ngân sách bộ phận và tối ưu hóa chi phí trong các hoạt động kinh doanh.

  • Tổ chức các chương trình khuyến mãi, marketing và bán hàng để gia tăng doanh thu.

  • Phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược để mở rộng cơ hội kinh doanh.

  • Giám sát và báo cáo kết quả kinh doanh cho ban giám đốc, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

  • Phân tích và đánh giá nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải pháp phù hợp.

  • Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu quả làm việc và đạt chỉ tiêu.

  • Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, xác định mục tiêu doanh thu và kế hoạch phát triển thị trường.

Việc làm trưởng phòng kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng
Việc làm trưởng phòng kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng của đối với trưởng phòng kinh doanh

Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên trưởng phòng kinh doanh có sự kết hợp giữa kỹ năng lãnh đạo, chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh. Ứng viên cần có khả năng phát triển đội ngũ, phân tích thị trường và xây dựng chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu doanh thu. Cụ thể:

  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc.

  • Có khả năng phân tích thị trường và đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

  • Am hiểu về các công cụ, phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng và báo cáo kinh doanh.

  • Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, đôi khi là khối lượng công việc lớn.

  • Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ, khả năng tạo động lực và phát triển nhân viên.

  • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hoặc tốt là một lợi thế, đặc biệt với các công ty có đối tác quốc tế.

  • Kinh nghiệm tối thiểu 3 - 5 năm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.

  • Có sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng trong môi trường làm việc có áp lực cao.

  • Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên trưởng phòng kinh doanh có kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm thực tiễn
Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên trưởng phòng kinh doanh có kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm thực tiễn

Trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng phát triển, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh tại các doanh nghiệp cũng gia tăng mạnh mẽ. Vị trí này không chỉ đòi hỏi khả năng lãnh đạo, chiến lược mà còn yêu cầu tư duy nhạy bén để thúc đẩy doanh thu và mở rộng thị trường. Đây là một công việc lý tưởng cho những ai đam mê thử thách, phát triển và mong muốn đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh.