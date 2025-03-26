Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương ...và 11 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, quản lý và phân bổ ngân sách và triển khai các chiến dịch quảng cáo
Thiết lập, tối ưu hóa và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Google Ads hoặc FV Ads.
Lên nội dung quảng cáo hấp dẫn và chất lượng, bao gồm văn bản quảng cáo và hình ảnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Có trách nhiệm trong công việc
Đảm bảo thời gian
Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp , yêu thích Marketing, quảng cáo, digital
Ưu tiên có hiểu biết cơ bản về Digital, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ A-Z
Chủ động teamwork
Có khả năng làm việc Online
Kiến thức cơ bản về quảng cáo trực tuyến và các nền tảng quảng cáo như Google Ads, FB Ads là một lợi thế.
Sự sáng tạo, tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.-
Môi trường làm việc động lực và thân thiện.-
Cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án quảng cáo thú vị và đa dạng.
Lương từ 10 triệu sau thực tập. Được training từ đầu.
Được phát triển kỹ năng, kiến thức thực tiễn từ dự án thực tế.
Có phụ cấp dựa trên số task.
Có giấy xác nhận thực tập và báo cáo mẫu: từ 9 điểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia, Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

