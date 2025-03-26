Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Lên kế hoạch, quản lý và phân bổ ngân sách và triển khai các chiến dịch quảng cáo

Thiết lập, tối ưu hóa và theo dõi các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Google Ads hoặc FV Ads.

Lên nội dung quảng cáo hấp dẫn và chất lượng, bao gồm văn bản quảng cáo và hình ảnh.

Có laptop cá nhân

Có trách nhiệm trong công việc

Đảm bảo thời gian

Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp , yêu thích Marketing, quảng cáo, digital

Ưu tiên có hiểu biết cơ bản về Digital, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ A-Z

Chủ động teamwork

Có khả năng làm việc Online

Kiến thức cơ bản về quảng cáo trực tuyến và các nền tảng quảng cáo như Google Ads, FB Ads là một lợi thế.

Sự sáng tạo, tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề.

Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.-

Môi trường làm việc động lực và thân thiện.-

Cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án quảng cáo thú vị và đa dạng.

Lương từ 10 triệu sau thực tập. Được training từ đầu.

Được phát triển kỹ năng, kiến thức thực tiễn từ dự án thực tế.

Có phụ cấp dựa trên số task.

Có giấy xác nhận thực tập và báo cáo mẫu: từ 9 điểm.

