Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà PA Garden, đầu ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (Bộ Công An đường Nguyễn Xiển rẽ vào), Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ thiết kế, chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và phân công đội ngũ thiết kế, đảm bảo hoàn thành các bộ sưu tập theo kế hoạch.

Nghiên cứu xu hướng thời trang, thị trường và khách hàng mục tiêu để đưa ra các ý tưởng thiết kế sáng tạo và phù hợp.

Tham gia vào quá trình phác thảo, lựa chọn chất liệu, màu sắc và hoàn thiện mẫu thiết kế.

Xây dựng quy trình, quy định để đảm bảo hoạt động của phòng phù hợp với thực tế.

Phối hợp với bộ phận sản xuất, kỹ thuật để đảm bảo mẫu thiết kế được hiện thực hóa đúng ý tưởng, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Theo dõi và điều chỉnh mẫu thử, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Phối hợp với bộ phận mua hàng trong việc tìm kiếm nguồn mẫu vải, vật tư, phụ kiện phù hợp với ý tưởng thiết kế.

Kiểm soát chi phí thiết kế và tối ưu hóa quy trình làm việc..

Phối hợp với Bộ phận Marketing - Truyền thông tổ chức các buổi giới thiệu BST mới và các chiến dịch quảng bá sản phẩm, định hướng thị trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết kế thời trang.

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có óc sáng tạo, cập nhật xu hướng và khiếu thẩm mĩ.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thời trang cao cấp.

- Am hiểu về lĩnh vực thời trang, về các loại chất liệu, có khả năng bắt kịp với xu hướng thời trang trong nước và quốc tế.

- Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phân công công việc hợp lý.

- Chủ động trong công việc, có khả năng hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu công việc, chịu áp lực công việc tốt.

- Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30.000.000 – 40.000.000VNĐ hoặc Thỏa thuận tùy theo năng lực

Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty.

Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường.

Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...

Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

