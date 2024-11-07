Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Việc làm thiết kế thời trang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà PA Garden, đầu ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (Bộ Công An đường Nguyễn Xiển rẽ vào), Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ thiết kế, chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và phân công đội ngũ thiết kế, đảm bảo hoàn thành các bộ sưu tập theo kế hoạch.
Nghiên cứu xu hướng thời trang, thị trường và khách hàng mục tiêu để đưa ra các ý tưởng thiết kế sáng tạo và phù hợp.
Tham gia vào quá trình phác thảo, lựa chọn chất liệu, màu sắc và hoàn thiện mẫu thiết kế.
Xây dựng quy trình, quy định để đảm bảo hoạt động của phòng phù hợp với thực tế.
Phối hợp với bộ phận sản xuất, kỹ thuật để đảm bảo mẫu thiết kế được hiện thực hóa đúng ý tưởng, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Theo dõi và điều chỉnh mẫu thử, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Phối hợp với bộ phận mua hàng trong việc tìm kiếm nguồn mẫu vải, vật tư, phụ kiện phù hợp với ý tưởng thiết kế.
Kiểm soát chi phí thiết kế và tối ưu hóa quy trình làm việc..
Phối hợp với Bộ phận Marketing - Truyền thông tổ chức các buổi giới thiệu BST mới và các chiến dịch quảng bá sản phẩm, định hướng thị trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết kế thời trang.
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có óc sáng tạo, cập nhật xu hướng và khiếu thẩm mĩ.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thời trang cao cấp.
- Am hiểu về lĩnh vực thời trang, về các loại chất liệu, có khả năng bắt kịp với xu hướng thời trang trong nước và quốc tế.
- Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phân công công việc hợp lý.
- Chủ động trong công việc, có khả năng hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu công việc, chịu áp lực công việc tốt.
- Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30.000.000 – 40.000.000VNĐ hoặc Thỏa thuận tùy theo năng lực
Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty.
Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường.
Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...
Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: L1.1 + L1.1A khu nhà ở liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-thiet-ke-thoi-trang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244462
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WINTOK
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH WINTOK
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SYBSY
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SYBSY
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Hạn nộp: 10/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WINTOK
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH WINTOK
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SYBSY
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SYBSY
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Hạn nộp: 10/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH BEGLOW
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty thời trang Phan Nguyễn
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH MEMYMIND
13 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỜI TRANG KIM THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỜI TRANG KIM THƯƠNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SAII STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SAII STUDIO
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ Phần Tập Đoàn DNF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn DNF
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty CPTM Chaang Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SYBSY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm