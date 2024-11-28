Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX

Việc làm thiết kế thời trang

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 3, KCN Amata, Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Create 3D models for company products and projects (Headwear)
Design 2D graphics
Operate and maintain 3D printers, including setting up 3D files and mainternance priner machine

University or College degree in a related field, garment technology, graphic design
Basic English communication skills
Expertise in Illustrator , Rhino 3D, CLO 3D
Familiarity with Photoshop and 3D priting
Knowledge of other 3D software is a plus

Salary and allowances of the company
Ensuring social insurance benefits for employees.
13th month salary bonus.
Opportunities for advancement and learning.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 101/2+101/4, đường số 3, KCN Long Bình (Amata) - Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

