Công việc Thiết kế Thời trang

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Thiết kế thời trang

Ngành thời trang hiện đang phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của các thương hiệu trong và ngoài nước

Thiết kế thời trang được xem là việc làm nhất hiện nay, được giới trẻ lựa chọn trong nhiều năm qua. Công việc này không chỉ đơn thuần là tạo ra những bộ trang phục đẹp mắt mà còn bao gồm cả quá trình nghiên cứu, phân tích xu hướng, lựa chọn chất liệu, thiết kế mẫu mã cho đến sản phẩm cuối cùng.

Với sự phát triển không ngừng của ngành thiết kế lĩnh vực thời trang, kéo theo ngành xuất khẩu hàng dệt may cũng có sự tăng trưởng rõ rệt. Theo tổng hợp thông tin từ Job3s, trung bình mỗi năm ngành này tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm. Theo số liệu thống kê mới nhất của năm 2024, với kim ngạch 44 tỷ USD, tăng trưởng gần 11% so với năm trước, Việt Nam có khả năng vượt Bangladesh đứng vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu hàng dệt may.

Ngoài ra, các thương hiệu thời trang Việt và quốc tế ngày càng được đón nhận, các sự kiện thời trang được trở nên phổ biến hơn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành này. Nhiều nhà thiết kế thời trang tài năng tạo dựng được tên tuổi và xây dựng được thương hiệu cá nhân tốt phải kể đến như: NTK Nguyễn Công Trí, NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Lê Thanh Hoà …

2. Mức lương trung bình của việc làm Thiết kế thời trang

Mức lương của nhân viên thiết kế thời trang dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương việc làm thiết kế thời trang của thực tập sinh hay sinh viên mới ra trường giao động trong khoảng 4.000.000 - 7.000.000 (VNĐ/tháng). Mức lương của nhân viên thiết kế thời trang dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, chuyên viên sẽ cao hơn và cấp trưởng phòng có thể lên tới 60.000.000 (VNĐ/tháng).

Mức thu nhập việc làm thiết kế thời trang còn tăng lên nếu bạn được yêu cầu thiết kế riêng cho các cá nhân hay tổ chức. Ngoài ra, tổng mức thu nhập của mảng này còn phụ thuộc vào sự mới lạ, độc đáo, phong cách thiết kế cũng như độ nổi tiếng của bạn. Dưới đây là mức lương của các vị trí trong ngành thiết kế thời trang tại Việt Nam, dựa trên kinh nghiệm và thị trường hiện tại.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Thiết kế thời trang Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập thiết kế thời trang 4.000.000 - 7.000.000 Nhân viên thiết kế thời trang 10.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên thiết kế thời trang 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng thiết kế thời trang 25.000.000 - 60.000.000

Lưu ý: Mức lương trên đây chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thị trường lao động. Mức lương trong ngành thiết kế thời trang có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí địa lý, quy mô công ty và yêu cầu công việc.

3. Mô tả công việc của việc làm Thiết kế thời trang

Ngành thiết kế thời trang yêu cầu sự sáng tạo, tỉ mỉ và khả năng hiểu biết sâu rộng

Công việc của một nhà thiết kế thời trang bao gồm nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm, kỹ thuật, sáng tạo cũng như quản lý dự án để tạo ra các bộ sưu tập thời trang hấp dẫn và phù hợp với thị trường mục tiêu. Dưới đây là mô tả chi tiết về công việc của một nhà thiết kế thời trang:

Nghiên cứu thị trường, xu hướng thời trang: Dựa trên việc nghiên cứu xu hướng, nhân viên thiết kế thời trang sẽ định hình được ý tưởng cho bạn thiết kế. Các yếu tố liên quan như: Kiểu dáng, phong cách, màu sắc, chất liệu…. làm sao để phù hợp với xu thế và thị hiếu của người tiêu dùng..

Lên ý tưởng thiết kế : Sau khi nghiên cứu, nhà thiết kế bắt đầu lên ý tưởng cho một sản phẩm hoặc cả bộ sưu tập. Kết quả có thể được phác thảo ra bằng giấy truyền thống hoặc sử dụng phần mềm hiện đại. Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất, được xem là nền móng cho cả bộ sưu tập.

Lựa chọn chủ đề thời trang theo mùa : Dù là mẫu quần áo, giày dép hay trang sức hay phụ kiện, các nhà thiết kế đều cần phải xác định được sản phẩm của mình phù hợp với khoảng thời gian nào để có thể lựa chọn được thời điểm ra mắt phù hợp.

Rà soát phong cách, kích cỡ của sản phẩm : Sau khi đã hoàn thành bản thiết kế thì người thiết kế cần rà soát lại cẩn thận, tránh việc trùng lặp hoặc mượn ý tưởng, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu lẫn cá nhân bạn. Tiếp theo đó, bạn cần phải đưa ra những size phù hợp với bản thiết kế để chuyển xuống bộ phận may.

Giới thiệu Moodboard, mẫu thử : Việc giới thiệu Moodboard trước khi giới thiệu sản phẩm sẽ kích thích thị hiếu về sản phẩm sắp ra mắt. Dựa vào Moodboard, khách hàng có thể dự đoán concept của bộ sưu tập sắp tới, đồng thời thu hút giới truyền thông. Cuối cùng, trước khi chính thức tung ra thị trường thì các nhãn hàng, nhà thiết kế sẽ có tổ chức những show diễn để giới thiệu bộ sưu tập.

4. Yêu cầu đối với việc làm Thiết kế thời trang

Do tính cạnh tranh và luôn phải cập nhật xu thế, việc làm thiết kế thời trang đòi hỏi nhiều yêu cầu tương đối cao

Để trở thành một nhân viên thiết kế thời trang, ứng viên cần hội tụ nhiều yếu tố quan trọng không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm và sử dụng công nghệ. Dưới đây là một số yêu cầu cụ thể cho việc làm thiết kế thời trang:

Trình độ học vấn : Để trở thành một nhân viên của một công ty thời trang ứng viên cần tốt nghiệp trình độ Đại học, cao đẳng với ngành học liên quan đến thời trang.

Gu thẩm mỹ tốt : Bên cạnh trình độ học vấn, thì gu thẩm mỹ của là yếu tố quan trọng để trở thành một nhân viên thiết kế thời trang. Những kỹ năng như phối hợp trang phục, phối màu sắc, chất liệu tốt thì mới có thể theo đuổi con đường thiết kế thời trang.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm : Với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ vào nhiều lĩnh vực thì thiết kế thời trang cũng không ngoại lệ. Theo đó ứng viên cần phải thông thạo những phần mềm thiết kế như: Nhân viên thiết kế thời trang cần thông thạo các phần mềm thiết kế như: AI, Photoshop, Fashion CAD, D.dress,...

Những kỹ năng khác : Ngoài những yêu cầu trên, ứng viên cần có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập để phối hợp với nhiều bộ phận. Hơn nữa, khả năng thuyết trình để diễn giải ý tưởng đến đồng nghiệp, cấp trên và cả khách hàng cũng là kỹ năng mềm quan trọng mà ứng viên cần phải trau dồi.

5. Một số việc làm Thiết kế thời trang phổ biến hiện nay

Mỗi vị trí thiết kế thời trang đòi hỏi những yêu cầu khác nhau

Trong ngành thiết kế thời trang, có rất nhiều vị trí công việc khác nhau, từ các vai trò sáng tạo đến các vị trí kỹ thuật và quản lý. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà những người làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhận:

5.1. Thực tập thiết kế thời trang

Việc làm thực tập thiết kế thời trang dành cho những người mới vào nghề có thể học hỏi, rèn luyện kỹ năng và hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp thời trang. Các sinh viên hoặc ứng viên mới ra trường sẽ có cơ hội tham gia vào quy trình sáng tạo từ đầu đến cuối, từ việc nghiên cứu xu hướng đến phát triển ý tưởng đến việc tạo mẫu và sản xuất các bộ sưu tập.

Thông thường, chương trình thực tập thường kéo dài từ 2 - 6 tháng, tùy thuộc vào yêu cầu của công ty. Mặc dù mức lương có thể không quá cao, nhưng bù lại bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm, trải nghiệm bổ ích, tài sản quý giá cho sự nghiệp sau này. Đặc biệt, nếu như ứng việc đáp ứng tốt các yêu cầu công việc bạn có thể được giữ lại công ty làm việc.

5.2. Nhân viên thiết kế thời trang

Nhân viên thiết kế thời trang chịu trách nhiệm lên ý tưởng và phát triển các bộ sưu tập thời trang, từ việc nghiên cứu xu hướng, phác thảo ý tưởng cho đến hoàn thiện mẫu thiết kế và các món phụ kiện đi cùng. Thông thường, để tạo ra một mẫu thiết kế hoàn hảo thì nhân viên thiết kế thời trang cần phải nghiên cứu trong một thời gian khá dài.

Nhân viên thời trang cần phải lựa chọn chất liệu, màu sắc và kiểu dáng để tạo ra sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường và khách hàng. Ngoài ra, họ còn phối hợp với các bộ phận khác như sản xuất và marketing để đảm bảo sản phẩm được thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

5.3. Chuyên viên thiết kế thời trang

Thông thường, chuyên viên thiết kế thời trang là những người có kinh nghiệm lâu năm hơn và có khả năng thiết kế độc lập. Họ chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo và phát triển các bộ sưu tập, từ việc nghiên cứu xu hướng, lựa chọn chất liệu, đến việc tạo ra những mẫu sản phẩm hoàn chỉnh.

Chuyên viên thiết kế không chỉ tham gia vào các công đoạn thiết kế mà còn đưa ra các quyết định về chiến lược, phối hợp với các bộ phận sản xuất và marketing để đảm bảo chất lượng sản phẩm và phù hợp với thị trường. Vị trí này yêu cầu ứng viên phải có kỹ năng, kiến thức sâu rộng, có thể lãnh đạo nhóm thiết kế và quản lý toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm.

5.4. Trưởng phòng thiết kế thời trang

Trưởng phòng thiết kế thời trang là người đảm nhiệm vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm điều phối, định hướng… các hoạt động được ban lãnh đạo giao phó. Từ việc nắm bắt thị yếu đến việc lên ý tưởng sau khi hoàn thành sản phẩm thiết kế.

Trưởng phòng thiết kế không chỉ phải đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc của đội ngũ thiết kế mà còn phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty như sản xuất, marketing, bán hàng và quản lý sản phẩm để đạt được mục tiêu chung của thương hiệu.

6. Hình thức tuyển dụng việc làm Thiết kế thời trang

Hình thức tuyển dụng việc làm thiết kế thời trang hiện nay rất đa dạng, tùy thuộc vào yêu cầu của công ty và đặc thù công việc. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng phổ biến trong ngành thiết kế thời trang:

6.1. Tuyển dụng thiết kế thời trang offline

Vị trí này đòi hỏi ứng viên có khả giao tiếp tốt, để tương tác trực tiếp với đồng nghiệp và khách hàng

Việc làm thiết kế thời trang offline là hình thức làm việc trực tiếp tại văn phòng. Vị trí này thường có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất trong các hình thức tuyển dụng việc làm thiết kế thời trang, đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm, đam mê công việc và gắn bó với doanh nghiệp. Phù hợp công ty thời trang có quy mô lớn, yêu cầu sự hợp tác nhóm chặt chẽ và công việc cần sự sáng tạo liên tục trong môi trường thực tế.

6.2. Tuyển dụng thiết kế thời trang online, freelancer

Tuyển dụng thiết kế thời trang online, freelancer là hình thức thuê các nhà thiết kế thời trang làm việc từ xa hoặc theo dự án, thay vì yêu cầu làm việc trực tiếp tại công ty. Đây là một mô hình làm việc linh hoạt, thích hợp cho các dự án ngắn hạn và giúp tiết kiệm chi phí nhân sự cho các công ty thời trang. Hình thức này ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự phát triển của công nghệ và sự linh hoạt trong công việc.

5.4. Tuyển thiết kế thời trang không cần kinh nghiệm

Tuyển thiết kế thời trang không cần kinh nghiệm là cơ hội dành cho những ứng viên mới bắt đầu sự nghiệp trong ngành thời trang hoặc các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên vẫn cần có những kỹ năng cơ bản về thiết kế, sự sáng tạo và niềm đam mê với ngành thời trang.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm Thiết kế thời trang

Hiện nay, cơ hội việc làm ngành thiết kế thời trang khá lớn, trải dài từ Nam ra Bắc. Tùy thuộc vào loại hình sản phẩm và đối tượng khách hàng, mỗi khu vực sẽ có những đặc thù công việc riêng biệt, tạo ra cơ hội cho những nhà thiết kế sáng tạo, đam mê với nghề.

7.1. Việc làm Thiết kế thời trang tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, một trong những thành phố phát triển nhanh chóng tại Việt Nam

Ngành thiết kế thời trang tại Đà Nẵng đang ngày càng phát triển, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các nhà thiết kế tài năng. Với sự xuất hiện của các thương hiệu và cửa hàng thời trang, cùng với các sự kiện ngành thời trang thường xuyên tổ chức tại đây, Đà Nẵng hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ đam mê thời trang.

7.2. Việc làm Thiết kế thời trang tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế và giáo dục lớn của Việt Nam, với sự xuất hiện của nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo về chuyên ngành thiết kế thời trang, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, các sự kiện thời trang lớn Vietnam Fashion thu hút các nhà thiết kế, các thương hiệu lớn giúp ngành thiết kế thời trang tại Hà Nội ngày càng trở nên sôi động hơn.

7.3. Việc làm Thiết kế thời trang tại Bình Dương

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, thương hiệu thời trang và ngành công nghiệp may mặc, kéo theo việc làm thiết kế thời trang tại Bình Dương ngày càng tăng cao. Mặc dù không sôi động như TP.HCM hay Hà Nội, Bình Dương vẫn có những cơ hội việc làm cho các nhà thiết kế thời trang, đặc biệt là trong các công ty may mặc và các thương hiệu thời trang nội địa.

7.4. Việc làm Thiết kế thời trang tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất của Việt Nam, nơi có một thị trường thời trang phát triển mạnh mẽ

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là là trung tâm kinh tế, giải trí,văn hóa và giáo dục quan trọng tại Việt Nam, mà còn là nơi tập trung các thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các nhà thiết kế tài năng. So với các tỉnh thành phố khác, mức lương việc làm thiết kế thời trang tại TP.HCM cũng được đánh giá là cao hơn mặt bằng chung.

6.4. Việc làm Thiết kế thời trang tại Biên Hòa, Đồng Nai

Mặc dù, Biên Hòa không phải là trung tâm thời trang lớn như TP.HCM, nhưng với sự phát triển của ngành công nghiệp may mặc và các thương hiệu trong khu vực, cơ hội việc làm về ngành thiết kế thời trang tại đây cũng khá đa dạng, hứa hẹn là một trong số thị trường tiềm năng cho các nhà thiết kế.

7. Trường đào tạo ngành thiết uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành thiết kế thời trang thường tuyển sinh các khối V, H, A….

Ở Việt Nam, ngành thiết kế thời trang đang ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ. Để giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về các trường đào tạo ngành thiết kế thời trang uy tín tại Việt Nam. Dưới đây, Job3s đã tổng hợp cho bạn những trường nổi bật với chương trình đào tạo chất lượng, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm trong ngành:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (UAD) Thiết kế thời trang H00 21.65 11.700.000 - 17.550.000 VNĐ/năm Đại học Công nghiệp (HaUI) Thiết kế thời trang V00, V02 23.56 24.600.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ((UAH) Thiết kế thời trang H01, H06 24.81 13.500.000 VNĐ/năm Đại học Hoa Sen (HSU) Thiết kế thời trang A01, D01 D09, D14 15 43.092.000 VNĐ/ năm

Ngành thiết kế thời trang không chỉ là công việc đòi hỏi sự sáng tạo mà còn là một hành trình đầy thử thách, yêu cầu sự kiên trì, đam mê và khả năng không ngừng đổi mới. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang, cơ hội việc làm cho những người theo đuổi nghề thiết kế cũng ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này các nhà thiết kế tương lai cần phải không ngừng nâng cao kỹ năng, cập nhật xu thế và kết nối chặt chẽ với thực tế ngành.