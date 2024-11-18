Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, toà nhà Trần Gia, 81A Trần Quốc Toản,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Đưa ra ý tưởng thiết kế theo xu hướng thời trang của từng mùa, phù hợp định hướng của Công ty.
- Thiết kế theo sơ đồ bộ sản phẩm, lên bảng mood, bảng màu; Chỉ định chi tiết nguyên phụ liệu
- Kết hợp với Kỹ thuật sản xuất và các phòng / ban khác để đưa mẫu thiết kế vào sản xuất đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm
- Giám sát mẫu thiết kế cho đến khi thành phẩm hoàn chỉnh và được tung ra thị trường
- Đưa ra các ý tưởng trưng bày tại cửa hàng để trưng bày cho phù hợp với ý tưởng của sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành thiết kế thời trang, may mặc hoặc các ngành có liên quan khác.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương tại các đơn vị may mặc
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel,...Biết vẽ và thiết kế trên giấy
- Ưu tiên Nữ , độ tuổi 22- 40
Các kĩ năng khác:
+ Có hiểu biết cơ bản về rập, kỹ thuật may, am hiểu các chất liệu vải
+ Có kỹ năng trình bày, thể hiện ý tưởng
+ Nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng cảm nhận vải và màu sắc nhanh nhạy
+ Trung thực, trách nhiệm, tận tụy, nhiệt tình trong công việc.
+ Có kỹ năng tin học văn phòng, có khả năng tìm kiếm thông tin trên internet

Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15-30 triệu, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Thưởng khác theo gắn bó và thành tích công việc
- Nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm và tận tâm.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15/188 Quan Thanh, quan Ba Dinh, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

