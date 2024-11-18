Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
- Hà Nội:
- Tầng 6, toà nhà Trần Gia, 81A Trần Quốc Toản,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Đưa ra ý tưởng thiết kế theo xu hướng thời trang của từng mùa, phù hợp định hướng của Công ty.
- Thiết kế theo sơ đồ bộ sản phẩm, lên bảng mood, bảng màu; Chỉ định chi tiết nguyên phụ liệu
- Kết hợp với Kỹ thuật sản xuất và các phòng / ban khác để đưa mẫu thiết kế vào sản xuất đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm
- Giám sát mẫu thiết kế cho đến khi thành phẩm hoàn chỉnh và được tung ra thị trường
- Đưa ra các ý tưởng trưng bày tại cửa hàng để trưng bày cho phù hợp với ý tưởng của sản phẩm.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương tại các đơn vị may mặc
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel,...Biết vẽ và thiết kế trên giấy
- Ưu tiên Nữ , độ tuổi 22- 40
Các kĩ năng khác:
+ Có hiểu biết cơ bản về rập, kỹ thuật may, am hiểu các chất liệu vải
+ Có kỹ năng trình bày, thể hiện ý tưởng
+ Nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng cảm nhận vải và màu sắc nhanh nhạy
+ Trung thực, trách nhiệm, tận tụy, nhiệt tình trong công việc.
+ Có kỹ năng tin học văn phòng, có khả năng tìm kiếm thông tin trên internet
Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng khác theo gắn bó và thành tích công việc
- Nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm và tận tâm.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, nâng cao năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
