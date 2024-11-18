Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, toà nhà Trần Gia, 81A Trần Quốc Toản,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Đưa ra ý tưởng thiết kế theo xu hướng thời trang của từng mùa, phù hợp định hướng của Công ty.

- Thiết kế theo sơ đồ bộ sản phẩm, lên bảng mood, bảng màu; Chỉ định chi tiết nguyên phụ liệu

- Kết hợp với Kỹ thuật sản xuất và các phòng / ban khác để đưa mẫu thiết kế vào sản xuất đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm

- Giám sát mẫu thiết kế cho đến khi thành phẩm hoàn chỉnh và được tung ra thị trường

- Đưa ra các ý tưởng trưng bày tại cửa hàng để trưng bày cho phù hợp với ý tưởng của sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành thiết kế thời trang, may mặc hoặc các ngành có liên quan khác.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương tại các đơn vị may mặc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel,...Biết vẽ và thiết kế trên giấy

- Ưu tiên Nữ , độ tuổi 22- 40

Các kĩ năng khác:

+ Có hiểu biết cơ bản về rập, kỹ thuật may, am hiểu các chất liệu vải

+ Có kỹ năng trình bày, thể hiện ý tưởng

+ Nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng cảm nhận vải và màu sắc nhanh nhạy

+ Trung thực, trách nhiệm, tận tụy, nhiệt tình trong công việc.

+ Có kỹ năng tin học văn phòng, có khả năng tìm kiếm thông tin trên internet

Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15-30 triệu, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Thưởng khác theo gắn bó và thành tích công việc

- Nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm và tận tâm.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa

