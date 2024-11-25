Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Việc làm thiết kế thời trang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, tham khảo, báo cáo xu hướng thời trang, thiết kế phong cách cho từng mùa vụ của Công ty
Lên ý tưởng thiết kế cho từng BST, dòng hàng của Nam, nữ, trẻ em
Lên ý tưởng thiết kế và phát triển mẫu phụ kiện: giày + dép
Đánh giá và kiểm duyệt các mẫu thiết kế hình ảnh theo BST trước đi vào triển khai sản xuất
Kết hợp với bộ phân nghiên cứu và sourcing chất liệu để lựa chọn NPL cho từng mẫu thiết kế
Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận Thiết kế
Kết hợp với bộ phận: Cung ứng,Lap, Mua hàng, kĩ thuật, QC để kiểm soát chất lượng của sản phẩm
Giám sát và giải quyết những vấn đề của sản xuất liên quan đến thiết kế và ngoại quan của sản phẩm
Tư vấn cho bộ phận Marketing, Khối kinh doanh về hình ảnh những vấn đề kỹ thuật liên quan đến ý tưởng, cấu tạo và chất lượng sản phẩm.
Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu, biểu mẫu, ... của công ty.
Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc PTSP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế/Kỹ thuật
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên các ứng viên đã từng làm ở công ty sản phẩm đồ thể thao)
Ưu tiên ứng biết Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh
Có khả năng lãnh đạo, lên kế hoạch và sắp xếp công việc tốt
Am hiểu sâu về kiến thức thời trang, nguyên liệu vải, form dáng
Chủ động và chịu được áp lực trong công việc.
Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng) - Đối với Cấp Trưởng phòng thời gian làm việc linh động
Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.
Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.
Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...
Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-thiet-ke-thoi-trang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256556
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WINTOK
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH WINTOK
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SYBSY
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SYBSY
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Hạn nộp: 10/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WINTOK
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH WINTOK
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SYBSY
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SYBSY
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Hạn nộp: 10/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH BEGLOW
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty thời trang Phan Nguyễn
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Hộ Kinh Doanh Cửa hàng thời trang MYAN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH MEMYMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH MEMYMIND
13 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỜI TRANG KIM THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỜI TRANG KIM THƯƠNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOA
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SAII STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SAII STUDIO
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH EMIL BROS GROUP
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ Phần Tập Đoàn DNF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn DNF
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty CPTM Chaang Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SYBSY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm