Tuyển Vận hành Thương mại điện tử HeLiCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại HeLiCorp
- Hồ Chí Minh: CTL Tower, Tân Thới Nhất,, Quận 12
Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
• Sửa chữa thiết bị là các loại máy chăm sóc thú cưng: máy vệ sinh cho mèo, máy sấy lông, máy cho ăn, máy lọc nước theo hướng dẫn và quy định
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo trì thiết bị
• Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng
- Giao hàng, lắp đặt tận nhà cho khách hàng
• Sửa chữa tận nhà những lỗi đơn giản
• Vệ sinh, bảo trì thiết bị tận nhà
• Tiếp nhận, xử lý thông tin, ghi nhận bảo hành, quay video ghi nhận hàng hoàn, hàng trả về
• Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng trên sàn thương mại điện tử về sản phẩm
•Liên hệ nhà máy để trao đổi và ghi nhận bảo hành sản phẩm
• Sắp xếp kho hàng, luân chuyển hàng hóa giữa các kho
• Hỗ trợ đóng gói sản phẩm trong trường hợp đơn hàng nhiều
• Hỗ trợ phòng sale marketing khi cần trong quá trình set-up quay dựng video, livestream...
• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng và ban lãnh đạo
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sức khỏe tốt, cần cù chịu khó, trung thực, trách nhiệm với công việc
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Điện/ Điện Tử/Tự động hóa/ Điện dân dụng...
• Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.
Tại HeLiCorp Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Thưởng lương tháng 13 dựa trên kết quả hoàn thành công việc và sự phát triển của cty
Làm việc trong môi trường năng động, nhiều người trẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HeLiCorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
