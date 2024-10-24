Tuyển Vận hành Thương mại điện tử HeLiCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

HeLiCorp
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
HeLiCorp

Vận hành Thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại HeLiCorp

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: CTL Tower, Tân Thới Nhất,, Quận 12

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Sửa chữa thiết bị là các loại máy chăm sóc thú cưng: máy vệ sinh cho mèo, máy sấy lông, máy cho ăn, máy lọc nước theo hướng dẫn và quy định
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo trì thiết bị
• Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng
- Giao hàng, lắp đặt tận nhà cho khách hàng
• Sửa chữa tận nhà những lỗi đơn giản
• Vệ sinh, bảo trì thiết bị tận nhà
• Tiếp nhận, xử lý thông tin, ghi nhận bảo hành, quay video ghi nhận hàng hoàn, hàng trả về
• Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng trên sàn thương mại điện tử về sản phẩm
•Liên hệ nhà máy để trao đổi và ghi nhận bảo hành sản phẩm
• Sắp xếp kho hàng, luân chuyển hàng hóa giữa các kho
• Hỗ trợ đóng gói sản phẩm trong trường hợp đơn hàng nhiều
• Hỗ trợ phòng sale marketing khi cần trong quá trình set-up quay dựng video, livestream...
• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng và ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Sức khỏe tốt, cần cù chịu khó, trung thực, trách nhiệm với công việc
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Điện/ Điện Tử/Tự động hóa/ Điện dân dụng...
• Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

Tại HeLiCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 9 - 10tr
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Thưởng lương tháng 13 dựa trên kết quả hoàn thành công việc và sự phát triển của cty
Làm việc trong môi trường năng động, nhiều người trẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HeLiCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HeLiCorp

HeLiCorp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: M2 Đường F, khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

