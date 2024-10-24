Tuyển Vận hành Thương mại điện tử HeLiCorp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

• Sửa chữa thiết bị là các loại máy chăm sóc thú cưng: máy vệ sinh cho mèo, máy sấy lông, máy cho ăn, máy lọc nước theo hướng dẫn và quy định

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo trì thiết bị

• Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng

- Giao hàng, lắp đặt tận nhà cho khách hàng

• Sửa chữa tận nhà những lỗi đơn giản

• Vệ sinh, bảo trì thiết bị tận nhà

• Tiếp nhận, xử lý thông tin, ghi nhận bảo hành, quay video ghi nhận hàng hoàn, hàng trả về

• Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng trên sàn thương mại điện tử về sản phẩm

•Liên hệ nhà máy để trao đổi và ghi nhận bảo hành sản phẩm

• Sắp xếp kho hàng, luân chuyển hàng hóa giữa các kho

• Hỗ trợ đóng gói sản phẩm trong trường hợp đơn hàng nhiều

• Hỗ trợ phòng sale marketing khi cần trong quá trình set-up quay dựng video, livestream...

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng và ban lãnh đạo