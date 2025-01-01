Danh sách Công ty >

3S Media

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu 3S Media

Công ty TNHH 3S Media Việt Nam, được thành lập vào 23/07/2020, là một doanh nghiệp hoạt động chính trên lĩnh vực sáng tạo và xuất bản nội dung trên các nền tảng số. Cùng với mong muốn mang đến cho khách hàng, đối tác và cộng đồng những giá trị tốt nhất và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội, 3S Media luôn không ngừng cải tiến, sáng tạo nhằm đưa ra các sản phảm giải trí lành mạnh, đề cao tính giáo dục, đồng thời góp phần giúp mở rộng nhận thức trong cộng đồng. Sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động cùng chính sách đãi ngộ toàn diện về vật chất và tinh thần, chúng tôi tự tin khi nói rằng 3S Media sẽ là một môi trường tuyệt vời và thuận lợi để bạn có thể phát triển sự nghiệp và bản thân.

