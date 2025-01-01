Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng theo mô hình Bệnh viện khách sạn, tiêu chuẩn quốc tế với 9 Chuyên khoa, hệ thống Phòng Cấp cứu cùng các khu Dịch vụ Hỗ trợ. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng và thành lập bởi chủ đầu tư là Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – Đơn vị thành viên của Intracom. Intracom là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Bất động sản; Thủy điện; Chăm sóc sức khỏe; Tài chính; Xây dựng; Vật liệu Xây dựng; Công nghiệp – Nông nghiệp xanh. Sau nhiều năm hoạt động và phát triển, Intracom đã tạo lập được mạng lưới lên tới hàng chục các công ty… TẦM NHÌN SỨ MỆNH Với sứ mệnh "Nâng niu từng sự sống", Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ra đời đánh dấu thêm bước tiến mới trên hành trình "Toả sáng cùng đất nước". Kết tinh những giá trị riêng có, Phương Đông xứng đáng là nơi gửi trọn niềm tin của quý khách hàng. Nền tảng sức mạnh từ chủ đầu tư Được xây dựng và thành lập bởi Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – Đơn vị thành viên của tập đoàn Intracom. Phương Đông có nền tảng sức mạnh vững chắc về mọi mặt, từ năng lực tài chính, bộ máy con người, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Intracom đã và đang đầu tư chuyên…

Tin tuyển dụng BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 9 Phố Viên, Bắc Từ Liêm , Hà Nội

