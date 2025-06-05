Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Giám đốc Vận hành chịu trách nhiệm điều phối và quản lý toàn bộ hoạt động vận hành hàng ngày của công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ và sự gắn kết giữa các bộ phận, thực thi hiệu quả các chiến lược do Ban Giám đốc đề ra.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

2.1. Quản lý & điều phối vận hành

● Điều phối hoạt động giữa các phòng ban (dịch vụ, nhân sự, hậu cần, vận hành...) để đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả và đồng bộ.

● Xây dựng và cập nhật quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho từng bộ phận.

● Theo dõi, giám sát chất lượng dịch vụ tại các điểm và xử lý sự cố phát sinh.

2.2. Kiểm soát tài chính & tối ưu chi phí

● Lập kế hoạch ngân sách vận hành cho từng giai đoạn, từng bộ phận.

● Giám sát chi phí hoạt động, đề xuất phương án tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

2.3. Quản lý & phát triển nhân sự

● Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý cấp trung (Trưởng phòng, Giám sát, Quản lý khu vực).

● Xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi phù hợp với định hướng công ty.

● Gắn kết nhân sự, phát triển văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và tích cực.

2.4. Cải tiến & đổi mới vận hành

● Đề xuất ứng dụng công nghệ, công cụ quản lý để tăng năng suất và giảm rủi ro vận hành.

● Thực hiện các sáng kiến nhằm cải tiến trải nghiệm khách hàng, tăng hiệu quả nội bộ.

2.5. Đánh giá & báo cáo hiệu quả

● Theo dõi và đánh giá hiệu suất vận hành của từng bộ phận theo KPIs.

● Báo cáo định kỳ cho CEO, đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 3–5 năm tại vị trí Quản lý vận hành hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, chuỗi cửa hàng, logistics, vệ sinh công nghiệp hoặc F&B.

● Kỹ năng:

- Tư duy hệ thống, tổ chức công việc logic.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ hiệu quả.

- Giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt.

- Sử dụng tốt các phần mềm quản lý (Base, Misa, Google Workspace...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 18.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng. ( Lương cứng + Thưởng kpi % của team, thưởng cổ phần sau 9 tháng vận hành )

● Thưởng KPI: Theo kết quả kinh doanh & hiệu suất của từng bộ phận.

● Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

● Đào tạo & phát triển: Cơ hội được đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản trị vận hành chuyên sâu.

● Môi trường làm việc: Năng động – chuyên nghiệp – minh bạch, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES

