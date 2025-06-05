Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG
- Hà Nội: Senco Building, Lô S5
- 17 làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Chịu trách nhiệm chung toàn diện về hoạt động của Phòng kinh doanh
Quản lý kinh doanh:
Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch bán hàng.
Quản lý khách hàng, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng.
Ký kiểm soát hợp đồng mua bán đầu vào, đầu ra
Xây dựng kế hoạch bán hàng hàng tuần, tháng, quý năm và đánh giá hiệu quả với kế hoạch đề ra.
Lập Báo cáo tổng kết hoạt động KD hàng quý, hàng năm và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm mới.
Quản trị phòng:
Quản lý, điều phối nhân sự phòng kinh doanh, VP đại diện, chi nhánh.
Chủ động điều chuyển, tuyển dụng nhân sự theo quy trình
Hàng tuần điều hành họp phòng kinh doanh, giải quyết tối đa vướng mắc, tồn đọng trong quá trình bán hàng, triển khai kế hoạch tuần tiếp theo.
Kiểm soát, ký báo giá, phương án kinh doanh, lệnh giao hàng.
Kiểm soát, ký thanh toán của cán bộ PKD, thí nghiệm, cước vận chuyển...
Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên PKD.
Thực hiện các công việc khác khi Ban lãnh đạo yêu cầu.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng.
Kỹ năng: giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG Thì Được Hưởng Những Gì
Nộp BHXH theo quy định
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại.
Môi trường làm việc: năng động
