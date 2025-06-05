Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG

Quản lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Senco Building, Lô S5

- 17 làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm chung toàn diện về hoạt động của Phòng kinh doanh
Quản lý kinh doanh:
Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch bán hàng.
Quản lý khách hàng, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng.
Ký kiểm soát hợp đồng mua bán đầu vào, đầu ra
Xây dựng kế hoạch bán hàng hàng tuần, tháng, quý năm và đánh giá hiệu quả với kế hoạch đề ra.
Lập Báo cáo tổng kết hoạt động KD hàng quý, hàng năm và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm mới.
Quản trị phòng:
Quản lý, điều phối nhân sự phòng kinh doanh, VP đại diện, chi nhánh.
Chủ động điều chuyển, tuyển dụng nhân sự theo quy trình
Hàng tuần điều hành họp phòng kinh doanh, giải quyết tối đa vướng mắc, tồn đọng trong quá trình bán hàng, triển khai kế hoạch tuần tiếp theo.
Kiểm soát, ký báo giá, phương án kinh doanh, lệnh giao hàng.
Kiểm soát, ký thanh toán của cán bộ PKD, thí nghiệm, cước vận chuyển...
Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên PKD.
Thực hiện các công việc khác khi Ban lãnh đạo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 30-40 tuổi.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng.
Kỹ năng: giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 25-40 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực).
Nộp BHXH theo quy định
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại.
Môi trường làm việc: năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Senco Building, Lô S5-17 làng Nghề Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-kinh-doanh-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361051
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược phẩm Napharco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Dược phẩm Napharco
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Atochi Group
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Clearly Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Clearly Vietnam Co., Ltd
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SINH - HÀ NỘI
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Cathay Life làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu Cathay Life
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Con Cưng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Con Cưng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UNITECHPHARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UNITECHPHARM VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PHARMA
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm