Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn Võ Chí Công, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

  • Lĩnh vực: Sản phẩm, thiết bị cung cấp trong Khách sạn, Resort, Nhà hàng,...
  • Phụ trách khu vực sale Miền Bắc;
  • Đàm phán, thương lượng với khách, lập dự thảo hợp đồng và ký hết hợp đồng với khách theo đúng chính sách của Công ty;
  • Phối hợp với các Phòng/ Ban trong Công ty thực hiện đúng tiến độ của hợp đồng cho khách hàng;
  • Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ;
  • Tham gia các sự kiện, triễn lãm mà công ty tham gia;
  • Báo cáo công việc, tình hình kinh doanh theo hàng tháng/ quý/ năm cho cấp trên;
  • Thời gian làm việc: T2 - T6, 8:00 - 12:00 (nghỉ trưa 12:00 - 13:00)

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành QTKD, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, Thương Mại, Ngôn Ngữ Anh;
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từng làm trong lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn là một lợi thế;
  • Độ tuổi: từ 23 trở lên;
  • Giao tiếp được bằng Tiếng Anh (không cần chứng chỉ);
  • Có kỹ năng truyền đạt bằng lời nói, giao tiếp tốt;
  • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: 12 - 20 triệu/tháng (gồm: Lương cứng: 9 - 11 triệu/tháng + Thưởng KPI tối đa 6 triệu/quý + Thưởng hoa hồng theo hợp đồng/PO)
  • Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật hàng năm, đám cưới,...;
  • Thưởng khi có giải pháp, đề xuất hiệu quả cho công việc;
  • Thưởng hiệu suất công việc vào cuối năm;
  • Phụ cấp đện thoại, xăng xe di chuyển trong công việc, phí công tác,...;
  • Có cơ hội làm việc với các tập đoàn lớn như: Tập đoàn Accor, JW Marriot, InterContinental Hotels Group,...;
  • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật định;
  • Đi du lịch, tham gia Teambuilding và ngày hội thể thao hàng năm;
  • Được training các kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc, cuộc sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà VIETSOLUTIONS

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-adminsales-supportsales-associate-thu-nhap-12-20-trieu-tai-ha-noi-job361049
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Nagase Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD Nagase Vietnam Co., Ltd.
Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Beauty of Japan Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Beauty of Japan Tours
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH MVC & CO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MVC & CO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Asia Pioneer Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2,500 USD Asia Pioneer Travel
500 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận 7-Eleven Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD Otsuka Nutraceutical Vietnam Co.,ltd.
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 800 USD Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất Baosf
700 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận United Vision
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate AEONMALL Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 800 USD AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,300 USD Công Ty TNHH Servers.com VN
500 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GTV VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Landa Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Landa Studio
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Getz Bros & Co. (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Getz Bros & Co. (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu United Vision
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Daewoo E&C VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Daewoo E&C VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Avantchem Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Avantchem Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Microtec Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Lotte Center Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Center Hanoi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG Ty TNHH Thương Mại Unitek - Unitek Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG Ty TNHH Thương Mại Unitek - Unitek Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu 7-Eleven Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate LOTTE Finance Vietnam Co. LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LOTTE Finance Vietnam Co. LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 400 USD Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
350 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Cof Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Cof Business Center
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lixil Vietnam Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BASF Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Techno Vietnam Industries Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Techno Vietnam Industries Co., Ltd.
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm