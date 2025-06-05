Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn Võ Chí Công, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lĩnh vực: Sản phẩm, thiết bị cung cấp trong Khách sạn, Resort, Nhà hàng,...
- Phụ trách khu vực sale Miền Bắc;
- Đàm phán, thương lượng với khách, lập dự thảo hợp đồng và ký hết hợp đồng với khách theo đúng chính sách của Công ty;
- Phối hợp với các Phòng/ Ban trong Công ty thực hiện đúng tiến độ của hợp đồng cho khách hàng;
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ;
- Tham gia các sự kiện, triễn lãm mà công ty tham gia;
- Báo cáo công việc, tình hình kinh doanh theo hàng tháng/ quý/ năm cho cấp trên;
- Thời gian làm việc: T2 - T6, 8:00 - 12:00 (nghỉ trưa 12:00 - 13:00)
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành QTKD, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, Thương Mại, Ngôn Ngữ Anh;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từng làm trong lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn là một lợi thế;
- Độ tuổi: từ 23 trở lên;
- Giao tiếp được bằng Tiếng Anh (không cần chứng chỉ);
- Có kỹ năng truyền đạt bằng lời nói, giao tiếp tốt;
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12 - 20 triệu/tháng (gồm: Lương cứng: 9 - 11 triệu/tháng + Thưởng KPI tối đa 6 triệu/quý + Thưởng hoa hồng theo hợp đồng/PO)
- Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật hàng năm, đám cưới,...;
- Thưởng khi có giải pháp, đề xuất hiệu quả cho công việc;
- Thưởng hiệu suất công việc vào cuối năm;
- Phụ cấp đện thoại, xăng xe di chuyển trong công việc, phí công tác,...;
- Có cơ hội làm việc với các tập đoàn lớn như: Tập đoàn Accor, JW Marriot, InterContinental Hotels Group,...;
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật định;
- Đi du lịch, tham gia Teambuilding và ngày hội thể thao hàng năm;
- Được training các kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc, cuộc sống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT
