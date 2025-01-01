Giới thiệu TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Được thành lập từ năm 2001 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Long là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo uy tín với định hướng là Trường chuyên ngoại ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn. Trường thuộc hệ thống các trường tư thục nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về chương trình, kế hoạch giảng dạy, thi tốt nghiệp THPT và cấp bằng tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Tầm nhìn của chúng tôi Trường THPT Hoàng Long – Hà Nội Tokyo khát khao được trở thành một trường nổi tiếng trên thế giới, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao. Giáo dục đạo đức làm trung tâm, đào tạo chuyên ngoại ngữ, thực hành, trải nghiệm trên nền tảng kiến thức đã học và nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp vào các trường đại học TOP đầu và du học. Xây dựng hệ thống trường học từ mầm non đến THPT đạt chuẩn quốc tế. Được thành lập từ năm 2001 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Long là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo uy tín với định hướng là Trường chuyên ngoại ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn. Trường thuộc hệ thống các trường tư thục nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về chương trình, kế hoạch giảng dạy, thi tốt nghiệp THPT và cấp bằng tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Tầm nhìn của chúng tôi Trường THPT Hoàng Long – Hà Nội Tokyo khát khao được trở thành một trường nổi tiếng trên thế giới, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao. Giáo dục đạo đức làm trung tâm, đào tạo chuyên ngoại ngữ, thực hành, trải nghiệm trên nền tảng kiến thức đã học và nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp vào các trường đại học TOP đầu và du học. Xây dựng hệ thống trường học từ mầm non đến THPT đạt chuẩn quốc tế. Xem thêm