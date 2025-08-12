Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
- Hà Nội: SỐ 118/42 THỊNH LIỆT
- HOÀNG MAI
- HN, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 13 Triệu
- Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận
- Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh: doanh thu, chi phí, công nợ, tồn kho...
- Quản lý và kiểm tra hóa đơn đầu vào – đầu ra
- Lập báo cáo tài chính định kỳ: báo cáo tháng, quý, năm
- Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và báo cáo quản trị nội bộ
- Kiểm soát và cân đối số liệu kế toán tổng thể của công ty
- Phối hợp với kế toán thuế và các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề tài chính – kế toán
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ (ưu tiên), tuổi từ 22 – 40
Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán THUẾ, ưu tiên từng làm tại công ty thương mại
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA hoặc tương đương)
Hiểu biết về hệ thống thuế, luật kế toán hiện hành
Trung thực, trách nhiệm cao, làm việc nguyên tắc và có thể gắn bó lâu dà
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh theo năng lực (từ 13 – 15 triệu)
Ăn trưa tại công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
