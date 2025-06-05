Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

1. Quản lý và điều hành phòng kế toán

• Tổ chức, giám sát và phân công công việc cho toàn bộ nhân sự trong phòng kế toán.

• Kiểm soát quy trình hạch toán kế toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong mảng dịch vụ du lịch (tour inbound, đối tác nước ngoài, thanh toán dịch vụ...).

• Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán theo từng mảng chuyên môn (kế toán công nợ, thuế, ngân hàng...).

2. Báo cáo tài chính & phân tích

• Lập và kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định của cơ quan thuế và theo yêu cầu nội bộ.

• Phân tích số liệu tài chính, dòng tiền, hiệu quả hoạt động của các bộ phận, tham mưu chiến lược cho Ban lãnh đạo.

• Phối hợp với kiểm toán, cơ quan thuế trong công tác quyết toán, kiểm tra định kỳ.

3. Tham mưu và tư vấn

• Tham mưu cho Ban Giám đốc về phương án kiểm soát chi phí, tối ưu thuế và hiệu quả tài chính.

• Tư vấn về chiến lược tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động du lịch inbound (doanh thu từ khách nước ngoài, thanh toán ngoại tệ...).

4. Tuân thủ & kiểm soát nội bộ

• Đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, BHXH, hóa đơn – chứng từ.

• Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ về thanh toán, thu – chi, hợp đồng dịch vụ, hạn mức chi tiêu...

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ & kinh nghiệm

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, tối thiểu 3 năm tại vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

• Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực du lịch, lữ hành inbound.

• Nam/Nữ từ 30-45 tuổi

2. Năng lực chuyên môn & kỹ năng

• Am hiểu chế độ kế toán, luật thuế, các quy định tài chính hiện hành.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...), Excel và các công cụ quản lý báo cáo.

• Có năng lực lãnh đạo đội nhóm, quản lý công việc hiệu quả, truyền đạt và huấn luyện nhân viên.

3. Tư duy phân tích, cẩn thận, trung thực, làm việc có trách nhiệm và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập

- Thu nhập 30-45tr (thoả thuận theo năng lực)

- Phụ cấp cơm ca, gửi xe

- Thưởng theo hiệu quả công việc

- Thưởng doanh thu toàn công ty

2. Môi trường làm việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

- Được chủ động lên các kế hoạch công việc theo ý tưởng của bản thân cùng sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo;

- Có cơ hội được trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng công việc chế độ đào tạo thường xuyên và hỗ trợ nhân viên tốt nhất cùng nhiều cơ hội thăng tiến cao trong công việc;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ lễ, tết, tham quan, sinh nhật; Chế độ nghỉ mát; Team building.

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

