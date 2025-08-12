Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MÁT VIỆT HÀN POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3, lô TT04, ngõ 4 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

-Bóc tách bản vẽ: Đọc hiểu thành thạo bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư (thép, tôn, phụ kiện,...) từ bản vẽ thi công và bản vẽ thiết kế.

-Lập và quản lý khối lượng: Xây dựng bảng kê chi tiết vật tư, kiểm soát và cập nhật khối lượng theo từng giai đoạn của dự án.

-Triển khai bản vẽ Shop Drawing:

+ Chuyển đổi bản vẽ thiết kế thành bản vẽ shop drawing chi tiết, đảm bảo tính chính xác và khả năng thi công tại công trường.

+ Đặc biệt tập trung vào việc triển khai các chi tiết sóng tôn mái, đảm bảo đúng quy cách, kích thước và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng phần mềm CAD: Thành thạo các phần mềm AutoCAD (hoặc các phần mềm CAD tương đương) để triển khai bản vẽ, chỉnh sửa và quản lý dữ liệu bản vẽ.

-Phối hợp và giao tiếp:

+ Làm việc chặt chẽ với phòng kinh doanh để đảm bảo thông tin thông suốt và giải quyết các vấn đề phát sinh.

+ Tham gia các buổi họp, thuyết trình các giải pháp (nếu có) hoặc báo cáo tiến độ công việc.

-Nam/Nữ, dưới 40 tuổi.

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kết cấu, Kiến trúc hoặc tương đương.

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty kết cấu thép.

-Thành thạo AutoCAD

-Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Mức lương: 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng

Thu nhập ngoài lương cố định: thưởng quý, lương t13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Tham gia BHXH, công đoàn sau 02 tháng thử việc

Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% lương

Lộ trình phát triển rõ ràng

Môi trường làm việc ổn định, gắn kết

Các đãi ngộ khác: du lịch hàng năm, thưởng lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc,...

