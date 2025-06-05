Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 nhà D2, khu tập thể Biệt thự 5.2 Ha, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

1. Công tác kế toán dự án và thanh toán

2. Công tác xử lý hóa đơn, chứng từ kế toán

3. Công tác thuế và báo cáo tài chính

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên đã từng thực hiện lập báo cáo tài chính từ 3 quý trở lên.

• Nắm vững các quy định về thuế và chế độ kế toán hiện hành; có khả năng xử lý tốt các nghiệp vụ phát sinh liên quan.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, công cụ quản lý tài chính và tin học văn phòng (Word, Excel,,...).

• Có kiến thức chuyên sâu về quy trình sản xuất và kiểm soát chi phí hàng tồn kho là một lợi thế.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc cẩn thận, trung thực, chủ động, nhiệt tình và cầu tiến.

• Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, linh hoạt trong xử lý tình huống và bám sát tiến độ công việc được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 22.000.000 - 25.000.000 đồng (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTT).

Chế độ thưởng các ngày lễ, Tết và các chế độ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE

