Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Ngày đăng tuyển: 03/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/06/2025
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Quận Bình Thạnh

- Hà Nội: 74 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

• Liên hệ với doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo liên quan đến Digital Marketing, hay tư vấn chiến lược Digital tổng thể.

• Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan như đội xây dựng plan, đội hỗ trợ khách hàng để chạy và theo dõi chiến dịch cho khách hàng.

• Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

• Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên .

• Được training hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có Laptop để làm việc.

• Biết sử dụng các phần mềm văn phòng.

• Có khả năng giao tiếp ổn.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng. Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối.

• Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

• Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00 - 17:30)

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Review lương 2 - 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.

• Thu nhập không giới hạn: 6.000.000đ - 15.000.000đ,...

• Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing.

• Được đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

• Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

• Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 217/4 Nơ Trang Long, phường 12, Q, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

