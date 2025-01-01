Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

Công Ty TNHH Austrong Việt Nam chuyên chuyên cung cấp sản phẩm trần nhôm và lam chắn nắng. VPDD: Lô 9+10 Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội Nhà máy 1: KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc ninh Nhà Máy 2 : KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng yên Công Ty TNHH Austrong Việt Nam chuyên chuyên cung cấp sản phẩm trần nhôm và lam chắn nắng. VPDD: Lô 9+10 Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội Nhà máy 1: KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc ninh Nhà Máy 2 : KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng yên Xem thêm