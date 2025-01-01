Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN là một thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (website: www.saigoninvest.com) hiện đang đầu tư và quản lý 20 Khu công nghiệp trên cả nước, trong đó có những KCN có thương hiệu và thành công như KCN Quế Võ (Bắc Ninh), KCN Quang Châu… Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
210, Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

