Công ty CPDV trực tuyến OCTA là Doanh nghiệp với bề dày hơn 20 NĂM hình thành và phát triển. Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian Thanh toán, Thương mại điện tử có quy mô lớn nhất Việt nam. - Nhiều năm liên tiếp Octa luôn giữ danh hiệu Tổng Đại lý Top 1 của Tập Đoàn Viễn thông quân đội Viettel và Tổng Công Ty VNPT Hà Nội, liên tục nằm trong TOP Doanh Nghiệp có doanh thu xuất sắc nhất năm. THẾ MẠNH của chúng tôi: - Ứng dụng công nghệ số hóa hỗ trợ người dùng và đại lý phân phối các sản phẩm - dịch vụ một cách đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện trên website : https://id.octa.vn CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY BAO GỒM :