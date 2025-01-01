Danh sách Công ty >

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

100 - 499 Nhân viên
Công ty cổ phần Nguyên vật liệu và Xây dựng MB được thành lập ngày 16 tháng 12 năm 2019, có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 4, Tòa nhà Licogi13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam với vốn điều lệ là 8,5 tỷ đồng; Ngày 25 tháng 11 năm 2021 Công ty tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng; Ngày 01 tháng 4 năm 2022 Công ty tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng. Công ty đang đang là Nhà thầu chính thi công các hạng mục xây dựng, công trình thủy điện Sông Nhiệm 3 – Hà Giang, Nậm Pàn 5 – Sơn La và cũng đối tác tin cậy của các Chủ đầu tư đầu tư các dự án thủy điện sắp triển khai của các Chủ đầu tư tại tỉnh Hà Giang và các tỉnh Khu vực Tây Bắc. Công ty cổ phần Nguyên vật liệu và Xây dựng MB là một doanh nghiệp mới thành lập trên 3 năm, tuy nhiên chúng tôi đã quy tụ và tuyển dụng được bộ máy nhân sự, công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm đã từng tham gia thi công các công trình lớn của đất nước, như thủy điện Yaly, Sơn La, Lai Châu, Xekaman 1 tại nước Lào …., nhân sự của Công ty là những chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực xây dựng công trình. Với niềm tin vào sức mạnh con người, có trình độ và kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ và biện pháp thi công tối ưu vào thi công sản xuất, cùng với mô hình quản lý điều hành Công ty phù hợp linh động và bài bản, Công ty cổ phần Nguyên vật liệu và Xây dựng MB tin tưởng sẽ vững bước phát triển, chinh phục thử thách và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển hàng năm của doanh nghiệp.

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

