Tuyển Kiểm toán viên Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Sun Group
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Tập Đoàn Sun Group

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Tập Đoàn Sun Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí nằm trong chương trình Tuyển dụng Tài năng trẻ của Tập đoàn Sun Group - SUN GROUP SGEN 2025
Chương trình đặc biệt nhằm Nhận diện, Phát triển và Trao cơ hội cho những tài năng trẻ xuất sắc của Tập đoàn Sun Group. Lộ trình đào tạo chuyên biệt kết hợp thực chiến giúp tài năng trẻ phát triển tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo và bứt tốc sự nghiệp lên các vị trí Quản lý tối thiểu trong 3 năm.
Bạn là tài năng trẻ đam mê công nghệ và khao khát tạo ra những đột phá? Hãy gia nhập chúng tôi để cùng dẫn đầu hành trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng tầm trải nghiệm và phát triển những dự án mang dấu ấn Sun Group – nơi hội tụ trí tuệ, đổi mới và bứt phá không giới hạn!
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tham gia quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển, triển khai, vận hành, hỗ trợ các hệ thống phần mềm ứng dụng của Tập đoàn.
- Tham gia nghiên cứu các kỹ thuật lập trình mới, công nghệ mới trong công nghệ phần mềm để ứng dụng vào các sản phẩm dịch vụ hoặc các hoạt động vận hành CNTT của Tập đoàn.
- Tham gia đào tạo và hỗ trợ cho người dùng về cách sử dụng các ứng dụng, phần mềm sau khi đã hoàn tất thiết kế hoặc nhận chuyển giao cách sử dụng các phần mềm từ nhà cung ứng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Sun Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Sun Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Sun Group

Tập Đoàn Sun Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

