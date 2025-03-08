Tuyển Kiểm toán viên Tập Đoàn Sun Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vị trí nằm trong chương trình Tuyển dụng Tài năng trẻ của Tập đoàn Sun Group - SUN GROUP SGEN 2025

Chương trình đặc biệt nhằm Nhận diện, Phát triển và Trao cơ hội cho những tài năng trẻ xuất sắc của Tập đoàn Sun Group. Lộ trình đào tạo chuyên biệt kết hợp thực chiến giúp tài năng trẻ phát triển tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo và bứt tốc sự nghiệp lên các vị trí Quản lý tối thiểu trong 3 năm.

Bạn là tài năng trẻ đam mê công nghệ và khao khát tạo ra những đột phá? Hãy gia nhập chúng tôi để cùng dẫn đầu hành trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng tầm trải nghiệm và phát triển những dự án mang dấu ấn Sun Group – nơi hội tụ trí tuệ, đổi mới và bứt phá không giới hạn!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển, triển khai, vận hành, hỗ trợ các hệ thống phần mềm ứng dụng của Tập đoàn.

- Tham gia nghiên cứu các kỹ thuật lập trình mới, công nghệ mới trong công nghệ phần mềm để ứng dụng vào các sản phẩm dịch vụ hoặc các hoạt động vận hành CNTT của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo và hỗ trợ cho người dùng về cách sử dụng các ứng dụng, phần mềm sau khi đã hoàn tất thiết kế hoặc nhận chuyển giao cách sử dụng các phần mềm từ nhà cung ứng.