Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Licogi13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Học và thực hành công việc bóc tách khối lượng, lập dự trù vật tư công trình.

• Thực hành việc vẽ hoàn công Autocad, lập hồ sơ chất lượng, nghiệm thu.

• Hỗ trợ lập hồ sơ mời thầu, dự thầu.

• Tham gia đào tạo nội bộ, được hướng dẫn trực tiếp từ kỹ sư có kinh nghiệm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ sư xây dựng (chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị tốt nghiệp).

• Biết sử dụng và vẽ thành thạo bản vẽ kỹ thuật trên phần mềm AutoCAD.

• Cẩn thận, có tư duy logic, sẵn sàng học hỏi.

• Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và mong muốn phát triển lâu dài trong lĩnh vực QS/nội nghiệp.

• Không yêu cầu kinh nghiệm – sẽ được đào tạo từ đầu bởi đội ngũ có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập khởi điểm 10 – 12 triệu đồng/tháng, tăng lương theo khả năng tiếp thu và hiệu quả công việc.

• Xét tăng lương sớm sau thử việc: ví dụ, sau 2–3 tháng có thể đạt 13–15 triệu nếu đáp ứng tốt công việc.

• Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

• Được đào tạo bởi chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QS.

• Thưởng lễ tết, tháng lương 13, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

• Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin