Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Lĩnh vực: Dịch vụ setup phòng Marketing, Sale, IT, HR chuyên nghiệp - đã từng setup thành công cho hơn 300 doanh nghiệp. Enuy giúp các doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu từ 20 - 30%, tăng trưởng tương tác và traffic trên các kênh online (Facebook, Tiktok, website) từ 50 - 90%. Tất cả các nhân sự được tuyển dụng đều được trực tiếp trưởng phòng đào tạo để nâng cao phẩm chất và năng lực.

Dự án: CÔNG TY MARTE

Là công ty khởi nghiệp xây dựng và phát triển phần mềm quản trị nhân sự chuyên dụng đặc biệt là phòng marketing. Đây là chuỗi phần mềm quản lý nhân sự, quản lý các dự án, phòng sales, phòng marketing, tuyển dụng, CSKH, lưu trữ tài nguyên,... hỗ trợ cho hoạt động của Doanh nghiệp.

Marte đã và đang được áp dụng thành công tại hơn 50 dự án tại Enuy với trên 250 users. Với 50 khách hàng vô cùng ấn tượng và hài lòng với phần mềm Marte, sử dụng thường xuyên hệ thống 5 năm ( 2019 - 2024) và chuyển đổi số sử dụng phần mềm 6 tháng đã rất bất ngờ với sự chuyên sâu. CDN thấu hiểu đây sản phẩm duy nhất thị trường khả năng quản lý và gia tăng hiệu suất marketing - sale, tuyển dụng số 1 thị trường.