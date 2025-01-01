Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

Công ty Cổ phần Sản xuất đầu tư VFI được thành lập từ năm 2000. Trải qua hai thập kỷ hình thành và phát triển không ngừng trong lĩnh vực thương mại cung cấp phụ gia và nguyên liệu thực phẩm,VFI trở thành một trong những doanh nghiệp được tin cậy nhất. Sản phẩm của công ty đa dạng và ứng dụng rộng trong nhiều ngành sản xuất bánh kẹo, thạch, nước giải khát, kem, nước mắm, nước tương, mỳ ăn liền, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, v.v. Với sứ mệnh đồng hành cùng các đối tác trên con đường thành công, BFC nỗ lực xây dựng hệ thống quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ để mang tới những sản phẩm chất lượng. VFI cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng phòng thí nghiệm kỹ thuật nghiên cứu, phát triển ứng dụng phụ gia thực phẩm nhằm đưa ra được những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.