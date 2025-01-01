Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA được gọi tắt: SIBA GROUP. Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo, xây dựng, phục vụ cho các lĩnh vực sản phẩm: Cơ khí xây dựng (SIBACONS): Xây dựng cơ bản, nhà thép tiền chế, điện năng lượng mặt trời. Cơ khí nông nghiệp (SIBAGRI): Hệ thống cho ăn tự động, hệ thống thông gió, khung/lồng chuồng, dụng cụ chăn nuôi, silo chứa. Nội thất & gia dụng (SIBA Furniture & Refrigeration): Nội thất văn phòng, nội thất nhà ở, nội thất siêu thị, nội thất kho hàng, nội thất bếp ăn, điện lạnh & gia dụng. Cơ khí môi trường (SIBAECO): Phân bón, điện rác, dây chuyền xử lý rác thải, máy nghiền rác. Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA được gọi tắt: SIBA GROUP. Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo, xây dựng, phục vụ cho các lĩnh vực sản phẩm: Cơ khí xây dựng (SIBACONS): Xây dựng cơ bản, nhà thép tiền chế, điện năng lượng mặt trời. Cơ khí nông nghiệp (SIBAGRI): Hệ thống cho ăn tự động, hệ thống thông gió, khung/lồng chuồng, dụng cụ chăn nuôi, silo chứa. Nội thất & gia dụng (SIBA Furniture & Refrigeration): Nội thất văn phòng, nội thất nhà ở, nội thất siêu thị, nội thất kho hàng, nội thất bếp ăn, điện lạnh & gia dụng. Cơ khí môi trường (SIBAECO): Phân bón, điện rác, dây chuyền xử lý rác thải, máy nghiền rác.