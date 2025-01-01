Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Kính gửi: Quý khách hàng! CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 2012, là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, thương mại và sản xuất các sản phẩm cơ khí, điện, điện tử, các giải pháp kỹ thuật tự động hóa phụ trợ cho các ngành sản xuất công nghiệp linh kiện điện tử, board mạch, điện thoại di dộng… bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các giải pháp kỹ thuật công nghệ cao, sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu riêng. Với trang thiết bị hiện đại, cùng với quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, công ty chúng tôi mang đến những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành tốt nhất nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Hạn nộp: 08/10/2025

Hà Nam 12 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

