Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KĐT Đồng Văn Xanh, TX. Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ nội bộ.

Phát hành và luân chuyển chứng từ theo đúng quy trình.

Lưu trữ và bảo mật chứng từ một cách an toàn.

Theo dõi, đối chiếu các khoản thu chi, tài sản, công nợ và các giao dịch với ngân hàng.

Lập và quản lý hồ sơ, chứng từ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng.

Lập các báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

Làm báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh.

Tham gia xây dựng và quản lý quỹ lương, thực hiện thanh toán lương.

Theo dõi các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp của người lao động.

Cung cấp thông tin tài chính chính xác để giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Hỗ trợ kế toán tổng hợp khi cần.

Phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan như Tài chính - Ngân hàng.

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Kiến thức chuyên môn:

Nắm vững các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán cơ bản, quy trình kiểm soát nội bộ, quy định pháp luật về kế toán, tài chính và thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 20 triệu/tháng

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch cùng công ty

Được cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công việc

Thưởng các ngày lễ, tết theo chế độ chung của Công ty

Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.