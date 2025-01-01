Giới thiệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

OnK12 là đơn vị trực thuộc Onschool (Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến) - cung cấp giải pháp về chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục. Sản phẩm OnK12 - Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến dành cho học sinh khối Phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12). ------------------------- THÔNG ĐIỆP TỪ CÔNG TY: ONSCHOOL luôn tin rằng Con người và Công nghệ là hai tài sản cốt lõi cho sự phát triển bền vững và thành công ONSCHOOL. Chính vì thế, ONSCHOOL cam kết tạo ra một môi trường làm việc đầy hứng khởi và xây dụng một đội ngũ nòng cốt chuyên tâm phát triển ra những sản phẩm chuẩn quốc tế để phục vụ cho cộng đồng.