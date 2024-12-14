Tuyển Điều dưỡng Nha Khoa Trang Dung làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Công việc chính của phụ tá nha khoa bao gồm:

Chuẩn bị, nhắc nhở bệnh nhân trước khi khám và điều trị.

Giúp kiểm soát nhiễm trùng bằng cách khử trùng dụng cụ, thiết lập khay dụng cụ, chuẩn bị vật liệu và hỗ trợ các thủ tục nha khoa.

Hỗ trợ nha sĩ trong việc quản lý cấp cứu y tế và nha khoa khi cần thiết.

Hỗ trợ vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân và làm các các thủ tục khi cần thiết.

Hỗ trợ chụp X-quang để phục vụ chẩn đoán nha khoa khi được yêu cầu, lau chùi thiết bị chụp X-quang nha khoa.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phụ tá nha khoa cần đáp ứng được một số yêu cầu về trình độ và kỹ năng như sau:

Bằng trung cấp trở lên chương trình đào tạo nha sĩ, răng hàm mặt hoặc liên quan

Thái độ chuyên nghiệp, nhất quán.

Có khả năng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, lịch sự và cởi mở.

Luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh, sạch sẽ và gọn gàng.

Có thể tiếp tục học lên để tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Trong trường hợp muốn chuyển hướng,

Có thể trở thành nhân viên bán sản phẩm nha khoa, tư vấn,...

Tại Nha Khoa Trang Dung Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:

Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Họ có thể tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị và dụng cụ được sử dụng trong công việc của mình.

Thu nhập ổn định và được áp dụng các chính sách thưởng theo quy định tại nơi làm việc.

Đào tạo và phát triển: Phụ tá nha khoa có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn.

Được cung cấp đào tạo liên tục để nắm bắt các xu hướng mới trong lĩnh vực nha khoa. Đồng thời, trong quá trình làm việc,

Được hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm từ đồng nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Mức lương cứng 8 đến 15tr/tháng+ % doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Trang Dung

