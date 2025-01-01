Giới thiệu CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

Được thành lập từ năm 2013, sau 20 năm hoạt động, Kangaroo duy trì hệ thống hơn 2000 nhân sự, hơn 40.000 điểm kinh doanh, 8 chi nhánh trong và ngoài nước, 2 nhà máy tại Việt Nam, 1 nhà máy tại Myanmar, 2 Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ, cung cấp ra thị trường gần 700 models sản phẩm. Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu khu vực và quan điểm bền vững “Cùng nhau phát triển”, Kangaroo đã đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản xuất nhằm tạo ra các giá trị mới trong xã hội. Kangaroo vẫn luôn giữ vững vai trò dẫn dắt thị trường bởi sự sáng tạo đột phá, đầu tư bài bản từ nghiên cứu, ứng dụng tới sản xuất. Với khát vọng chinh phục, Kangaroo hướng tới trở thành Tập đoàn kinh tế đa quốc gia dẫn đầu trong khu vực, tạo ra những giá trị công nghệ, những sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao, giá trị sử dụng lớn cho xã hội. Được thành lập từ năm 2013, sau 20 năm hoạt động, Kangaroo duy trì hệ thống hơn 2000 nhân sự, hơn 40.000 điểm kinh doanh, 8 chi nhánh trong và ngoài nước, 2 nhà máy tại Việt Nam, 1 nhà máy tại Myanmar, 2 Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ, cung cấp ra thị trường gần 700 models sản phẩm. Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu khu vực và quan điểm bền vững “Cùng nhau phát triển”, Kangaroo đã đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản xuất nhằm tạo ra các giá trị mới trong xã hội. Kangaroo vẫn luôn giữ vững vai trò dẫn dắt thị trường bởi sự sáng tạo đột phá, đầu tư bài bản từ nghiên cứu, ứng dụng tới sản xuất. Với khát vọng chinh phục, Kangaroo hướng tới trở thành Tập đoàn kinh tế đa quốc gia dẫn đầu trong khu vực, tạo ra những giá trị công nghệ, những sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao, giá trị sử dụng lớn cho xã hội.